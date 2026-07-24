Moć oružanih snaga dovela je SAD i cionistički režim do strateške blokade

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Mohammad Ali Amani, generalni sekretar Islamske koalicijske stranke, na sastanku Centralnog vijeća stranke, osvrćući se na učinak oružanih snaga Islamske Republike Iran u suprotstavljanju neprijateljskim akcijama Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima, izjavio je: Oružane snage Islamske Republike Iran odlučno odgovaraju na neprijateljske agresije i uništavanje američkih vojnih baza i centara u regiji svom svojom snagom, vještinom i spremnošću, a ta sila je dovela neprijatelje iranske nacije u stanje očaja i zbunjenosti, u kojem Bijela kuća i njeni saveznici ne vide jasnu perspektivu pred sobom.

Navodeći da su sigurnost i nacionalni suverenitet Islamske Republike Iran oduvijek bili zasnovani na odvraćanju, dodao je: U današnjem svijetu, gdje hegemonistički sistem nastoji nametnuti svoje zahtjeve nacijama, očuvanje nezavisnosti zemlje nije moguće bez posjedovanja tvrde sile. Ono što su Korpus islamske revolucionarne garde i Armija Islamske Republike Iran danas demonstrirali jeste remećenje proračuna i pretpostavki Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima na bojnom polju.

Odbrambena moć, faktor koji pobija proračune neprijatelja

Amani je izjavio: Posjedovanje domaćih odbrambenih tehnologija, strateške ofanzivne i odbrambene opreme od strane Islamske Republike Iran i nepokolebljiva volja oružanih snaga da brane zemlju porazili su sve tradicionalne obrasce donošenja odluka neprijatelja. Neprijatelji koji su uvijek planirali na osnovu doktrine "jeftinog i visokoučinkovitog udara" danas su se suočili sa strateškim zastojem suočeni s aktivnim odvraćanjem Islamske Republike Iran.

Generalni sekretar Islamske koalicijske stranke nastavio je: „Svaka neprijateljska akcija protiv Irana bit će dočekana odlučnim, žalosnim i nepredvidivim odgovorom, a to je uzrokovalo da se vojni komandanti i donosioci odluka Bijele kuće i cionističkog režima suoče sa zbunjenošću i bespomoćnošću u osmišljavanju svojih ofanzivnih scenarija.

Vojna moć je okosnica diplomatije zemlje

Naglašavajući da vojna moć nije samo odbrambeno sredstvo, primijetio je: Tvrda moć Islamske Republike Iran glavni je stub nacionalne sigurnosti i okosnica diplomatije zemlje. U osjetljivoj regiji Zapadne Azije, diplomatija će biti efikasna kada ima autoritet na terenu i odvraćanje; u suprotnom, pregovori i dijalog protiv neprijatelja bez podrške bit će uzaludni.

Amani je izjavio: Autoritet oružanih snaga Islamske Republike Iran osujetio je neprijateljske projekte stvaranja nesigurnosti i pritiska na zemlju i promijenio je regionalne jednačine u korist iranske nacije.

Vojna moć, garant mira i nezavisnosti

Generalni sekretar Islamske koalicijske stranke na kraju je naglasio: Odbrambeni autoritet Islamske Republike Iran nije ograničen na vojnu opremu i moć, ali je usadila stratešku i psihološku realnost u neprijatelje; da će cijena bilo kakve avanture protiv Irana biti daleko iznad njihove sposobnosti da podnose. Ova realnost je najvažniji faktor u održavanju mira, nezavisnosti, nacionalne sigurnosti i nastavku puta napretka i razvoja zemlje.