Kuvajt oduzeo šejhu Matuqu državljanstvo

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - službene novine "Kuwait Al-Youm" objavile su u svom dodatku dekret kuvajtskog emira "Mash'ala Al-Ahmada Al-Jabera Al-Sabaha" kojim se oduzima državljanstvo ajatollahu "Husseinu Al-Matuqu", istaknutom šiitskom vjerskom licu, i petorici drugih aktivista.

U svom dekretu, kuvajtski emir je objavio oduzimanje državljanstva šejhu Husseinu Abdullahu Ma'tuqu Aliju Ma'tuqu, Abdulazizu Khalid Abdulwahabu Ismailu Aliju Al-Fudariju, Lulwahu Nasseru Abdullahu Abdulwahabu Al-Husseinanu, Muhammadu Badru Abdullahu Salehu Muhammadu Al-Mataru, Abdullahu Muhammadu Abdullahu Abdulwahabu Al-Salehu i Mansouru Ahmedu Hamoudu Al-Muharebu Al-Hamoudu.

Šejh Matuq, koji je član Svjetske skupštine Ahlul Bayt (AS), bio je i generalni sekretar Islamske nacionalne koalicije. Kuvajt je prethodno izdao sudski nalog protiv njega u onome što je nazvano "slučajevima vezanim za nacionalnu sigurnost".

Politički analitičar Mohammed Al-Matar rekao je o oduzimanju njegovog državljanstva da Kuvajt prolazi kroz najgori period u svojoj historiji.

Dodao je: "Oduzimanje mog državljanstva tokom najgoreg političkog perioda u historiji Kuvajta nije me iznenadilo; zapravo, očekivao sam to." Nisam ništa bolji od moje braće, sestara i djece čije je državljanstvo nepravedno i agresivno oduzeto od strane vlasti koja je ignorisala Božju volju u vezi s njihovim pravima i posljedicama nepravde koja im je nanesena, uključujući narušavanje njihovih porodičnih centara, konfiskaciju njihove imovine i prekid njihovih veza.

Prema izvještaju, aktivista za ljudska prava Lulwah al-Husseinan, koji je na listi onih kojima je oduzeto državljanstvo, posljednjih je mjeseci pokrenuo nasilne napade na kuvajtskog ministra unutrašnjih poslova Fahda al-Yousefa, a kuvajtske vlasti su pritvorile nekoliko članova njegove porodice.

Abdullah al-Saleh, također na listi, jedan je od najistaknutijih kuvajtskih opozicionih aktivista u inostranstvu i pomilovan je prije nekoliko godina.