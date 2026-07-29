Reakcija Al-Wefaqa na telefonski poziv između kralja Bahreina i predsjednika cionističkog režima; Savezništvo s Tel Avivom ne donosi sigurnost

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Islamska zajednica Al-Wefaq u Bahreinu objavila je da je telefonski poziv između kralja Bahreina i predsjednika cionističkog režima obavljen u situaciji u kojoj regija više nego ikad prije treba prekinuti odnose s ovim režimom, te je ovu akciju opisala kao odstupanje od nacionalnog i narodnog konsenzusa.

Grupa je u saopštenju naglasila da se "bahreinska vlada i dalje oslanja na režim koji ne uživa međunarodni legitimitet i poštovanje, a ideja da ovaj režim može pružiti političko ili sigurnosno pokriće za Bahrein zasniva se na pogrešnoj procjeni regionalnih i međunarodnih realnosti."

Osvrćući se na pet godina od potpisivanja Abrahamskog sporazuma, Al-Wefaq je izjavio da su ovi sporazumi korišteni samo kao diplomatsko pokriće za nastavak ratnih zločina i genocida nad palestinskim narodom i da nisu odigrali nikakvu ulogu u okončanju patnje Palestinaca, dok se kršenja u Pojasu Gaze, na Zapadnoj obali i u zatvorima cionističkog režima i dalje povećavaju.

U saopštenju se nastavlja da kontinuirani ratovi cionističkog režima u regiji pokazuju da ovaj režim predstavlja stratešku prijetnju nacionalnoj sigurnosti zemalja u regiji i da je savez s njim u jasnoj suprotnosti sa stavovima bahreinske nacije i konsenzusom arapskih i islamskih zemalja.

Al-Wefaq je upozorio: Nastavak ovog pristupa dovest će samo do povećanja prijetnji i erozije moći zemlje.

Zajednica Al-Wefaq je na kraju pozvala bahreinsku vladu da se pridruži regionalnim naporima za zaustavljanje tenzija, distanciranje od agendi SAD-a i cionističkog režima te da nacionalni suverenitet učini osnovom donošenja odluka u zemlji.

Zajednica je također naglasila da kontakt s predsjednikom cionističkog režima nema nacionalni legitimitet i ukazuje na distanciranje vlade od volje i stava bahreinskog naroda.