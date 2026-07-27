Guverner Nuristana: Iran je bio prva zemlja koja je pružila pomoć žrtvama poplava u pokrajini

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), Zain al-Abidine Abed, talibanski guverner u Nuristanu, u intervjuu za Dari Radio objavio je da je Islamska Republika Iran bila prva zemlja koja je pružila pomoć žrtvama nedavnih poplava u ovoj provinciji.

Izrazio je zahvalnost iranskoj vladi i narodu, rekavši da uprkos nedavnim sukobima i pritiscima, iranske vlasti nisu zaboravile narod Afganistana i poduzele su mjere slanja hitne pomoći u prvim satima nakon incidenta. Ove izjave su date dok su zvaničnici iranske ambasade u Kabulu prethodno najavili slanje hitne pomoći žrtvama poplava u Nuristanu.

Izvještaji pokazuju da je konvoj humanitarne i javne pomoći iz Irana ušao u grad Parun, glavni grad Nuristana, nakon poplave. Pošiljka je uglavnom sadržavala brašno, ulje i druge osnovne potrepštine za distribuciju među pogođenim porodicama.

Bujne poplave 21. jula u istočnom Afganistanu pogodile su Nuristan više nego druge regije. Prema početnoj procjeni UNICEF-a, najmanje 23 osobe su poginule, a 125 je povrijeđeno, a nekoliko ih se još uvijek vodi kao nestalo. U incidentu je uništeno ili oštećeno 92 kuće i oštećen zdravstveni centar, pijace, mostovi, putevi, poljoprivredno zemljište i vodovodne mreže.

Planinski teren Nuristana, oštećeni putevi i blokirani komunikacijski putevi otežali su pružanje pomoći nekim područjima. Međunarodna organizacija za migracije (IOM) objavila je da je nekoliko porodica u kratkom vremenskom periodu izgubilo svoje domove, trgovine i izvore prihoda te da im je potrebna hrana, sklonište, sigurna voda za piće i druga neophodna pomoć.

Pored strane pomoći, talibansko Ministarstvo zdravstva poslalo je i kola hitne pomoći, medicinsko osoblje i medicinsku opremu u Nuristan te je, u saradnji s Afganistanskim društvom Crvenog polumjeseca, uspostavilo privremeni medicinski centar za liječenje povrijeđenih.

Lokalne vlasti u Nuristanu pozvale su zemlje u regiji i međunarodne organizacije da nastave pružati pomoć pogođenim porodicama, navodeći obim štete. Jer operacije pretrage, procjena štete i zadovoljavanje neposrednih potreba ljudi još uvijek traju.