Trump ponovo prijeti Iranu: Napad na Jordan bio je iznenađenje

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), predsjednik SAD-a je u intervjuu za Fox News bio ljut zbog iranskih raketnih napada sinoć na njegove baze u Jordanu i još jednom je zaprijetio Iranu novim napadima, tvrdeći da "će snažno udariti Iran".

U vezi sa snažnim i iznenadnim napadima Irana na američke baze u Jordanu, Trump je rekao: "Iranski napad sinoć bio je iznenađenje i naše snage su imale samo nekoliko minuta da obore iranske rakete."

Dalje je tvrdio da će SAD naučiti Iran teškoj lekciji nakon napada na američke snage u Jordanu.

Američki predsjednik je također tvrdio da je agresivni napad SAD-a i Saudijske Arabije sinoć na snage otpora u Iraku "izveden u koordinaciji s vladom u Bagdadu".

Snage otpora u Iraku prvobitno su formirane za borbu protiv američke okupacije i terorizma ISIS-a u Iraku, te su uživale podršku naroda i sada su dio službene strukture iračkih oružanih snaga. Međutim, Donald Trump, koji je prethodno priznao da je "ISIS stvorila Amerika", dao je smiješnu izjavu tvrdeći da su "milicije koje podržava Iran u Iraku rak rana za svijet".

Također je tvrdio da "razmatra izdavanje daljnjih upozorenja kako bi se (preduzele akcije) protiv iranskih posrednika".

Zajednički napad SAD-a i Saudijske Arabije na vojne centre snaga otpora u Iraku naišao je na oštru osudu političkih struja u zemlji.

Iračko predsjedništvo izdalo je saopštenje u kojem osuđuje napad na sjedište Narodnih mobilizacijskih snaga u nizu iračkih regija, koji je rezultirao mučeništvom i ranjavanjem brojnih snaga organizacije, te ga smatra neprihvatljivom agresijom i jasnim kršenjem iračkog suvereniteta i ciljanjem njegovih službenih sigurnosnih institucija, što je u suprotnosti s principima međunarodnog prava i Povelje UN-a.

U ovom saopštenju, iračko predsjedništvo naglasilo je čvrsto protivljenje Bagdada agresiji na iračku teritoriju i još jednom se osvrnulo na trajni stav Iraka u protivljenju korištenju teritorije zemlje za provođenje agresije na susjedne zemlje ili kao platforme za rješavanje regionalnih i međunarodnih računa na osnovu pridržavanja principa dobrosusjedstva i poštovanja suvereniteta zemalja i nemiješanja u njihove unutrašnje poslove.

Iračko predsjedništvo je dalje pozvalo sve strane da poštuju irački suverenitet, suzdrže se od bilo kakvih radnji koje narušavaju njegovu sigurnost i stabilnost, te potrebu da se da prioritet jeziku dijaloga za rješavanje kriza kako bi se održala regionalna sigurnost i distancirali njegovi narodi od eskalacije tenzija.