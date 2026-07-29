Hakim: Napad na sjedište Snaga narodne mobilizacije cilja sigurnost i suverenitet Iraka

Prema informativnoj web stranici Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, Sayyed Ammar Hakim, vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, osudio je i osudio napad na brojna sjedišta Snaga narodne mobilizacije u nekoliko iračkih provincija, što je rezultiralo mučeničkom smrću i ranjavanjem desetina njegovih snaga.

Pozvao je nadležne vladine i sigurnosne institucije da prate ovaj napad i poduzmu potrebne mjere kako bi se osiguralo da se takvi napadi, koji štete suverenitetu i sigurnosti Iraka, ne ponove.

Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti ponovio je svoje protivljenje korištenju iračke teritorije za bilo kakvu agresiju ili prijetnju susjednim zemljama.