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Hakim: Napad na sjedište Snaga narodne mobilizacije cilja sigurnost i suverenitet Iraka

29 juli 2026 - 23:53
News ID: 1846753
Hakim: Napad na sjedište Snaga narodne mobilizacije cilja sigurnost i suverenitet Iraka

ABNA24: Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti osudio je napad na brojna sjedišta Snaga narodne mobilizacije u nekoliko iračkih provincija, što je rezultiralo mučeničkom smrću i ranjavanjem desetina njihovih snaga.

Prema informativnoj web stranici Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, Sayyed Ammar Hakim, vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti, osudio je i osudio napad na brojna sjedišta Snaga narodne mobilizacije u nekoliko iračkih provincija, što je rezultiralo mučeničkom smrću i ranjavanjem desetina njegovih snaga.

Pozvao je nadležne vladine i sigurnosne institucije da prate ovaj napad i poduzmu potrebne mjere kako bi se osiguralo da se takvi napadi, koji štete suverenitetu i sigurnosti Iraka, ne ponove.

Vođa Iračkog nacionalnog pokreta mudrosti ponovio je svoje protivljenje korištenju iračke teritorije za bilo kakvu agresiju ili prijetnju susjednim zemljama.

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