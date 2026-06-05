Šejh Zakzaky: Ideje Imama Homeinija su jedini način da se spase narodi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - šejh Ibrahim Zakzaky, vođa Islamskog pokreta Nigerije, objasnio je dimenzije ličnosti i misli velikog osnivača Islamske revolucije na 37. konferenciji "Sedmica Imama Homeinija" koju je održalo Udruženje studenata Islamskog pokreta u njegovoj rezidenciji u Abuji.

Na ovoj ceremoniji, šejh Ibrahim Zakzaky je opisao Imama Homeinija kao Božanski dar za sadašnje doba koji je transformirao razmišljanje islamskog ummeta i donio duboke i fundamentalne promjene na međunarodnom nivou.

Vođa Islamskog pokreta Nigerije izjavio je: Imam Homeini je transformirao svjetski pogled na religiju, tako da je religija prepoznata kao način postizanja slobode, dostojanstva i nezavisnosti, a ne kao alat za suzbijanje i otupljivanje ljudi, kako su to propagirale arogantne sile prije pobjede Islamske revolucije.

Nastavio je naglašavajući da je stvarna i materijalna moć u rukama narodnih masa, dodajući: Osnivač Islamske revolucije učio je svijet da se konačna pobjeda nad arogantnima može postići samo borbom protiv ugnjetavanja, otporom pobuni i istinskim povjerenjem u Svemogućeg Boga. Zato se danas neprijatelji islama i međunarodni dominantni ljudi boje utjecaja Imamove misli među narodom i nastavljaju svoje napore da spriječe širenje ove božanske misli.

Izjavljujući da je Imam Homeini živ jer su njegova misao, put i škola živi i aktuelni, on je primijetio: U trenutnoj situaciji, nema potrebe za stvaranjem novih puteva, već jedina dužnost islamske nacije je da pažljivo i iskreno slijedi njegov vodeći put.

Vođa Islamskog pokreta Nigerije zaključio je podsjećajući: Ovo je ista misao na kojoj je stajao i istrajao šehid Seyyed Hamenei; stoga se današnji svijet treba vratiti misli Imama Homeinija kako bi prevazišao krize, jer je ova misao jedini način da se spase i napreduju narodi.