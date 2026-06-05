Ehud Barak: Hezbollah je još uvijek živ i zdrav/Netanyahu se suočava s "apsolutnim porazom" u Libanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Ehud Barak, bivši premijer izraelskog okupacionog režima, u jednom je članku naglasio da Hezbollah "još uvijek može naštetiti Izraelu".

Istakao je da je "prepuštanje isključivo vojnom rješenju u Libanu opasna iluzija" i smatra je da svaki napredak ovisi o "uklanjanju Netanyahua s vlasti".

Ehud Barak je napomenuo da se izraelska vojska bori vezanih ruku kako bi održala "sigurnosni pojas" u južnom Libanu; pojas koji ima za cilj držati protutenkovske projektile podalje od cionističkih naselja i otežati kretanje dronova.

Dodao je: "Neuspjeh u pronalaženju rješenja za suzbijanje dronova, čak i godinama nakon pojave ove prijetnje, sramotan je neuspjeh."

Barak je u članku u novinama Haaretz napisao: Razvoj rješenja za ovu prijetnju trajat će sedmicama, a čak i tada će biti skup i nepotpun.

Naglasio je: Gotovo svakodnevni trošak objavljivanja smrtnih slučajeva i stalna opasnost za vojnike na terenu stvorili su dubok osjećaj frustracije među terenskim komandantima i javnim mnijenjem.

Hezbollah je još uvijek živ i zdrav

Dodao je: Prošla je godina i po od prekida vatre, nakon čega je Benjamin Netanyahu tvrdio da je Hezbollah potisnuo decenijama unazad... Kakav tašt i neutemeljen ponos!

Barak je nastavio rekavši da su sva "postignuća" vezana za "Operaciju Pager", atentat na Sayyeda Hassana Nasrallaha i komandante, te udari na snage "Ridwan" i raketnu mrežu, kao da nikada nisu ni postojali i da su svi izgubljeni i uništeni.

Prema Baraku, pod vodstvom šeika Naima Qassema, Hezbollah ostaje "živ i zdrav", udarajući po izraelskoj vojsci i stanovnicima sjevernih okupiranih teritorija, potpuno remeteći civilni život i ne pokazujući znakove kolapsa ili spremnosti za razoružavanje.

Za Baraka, sažimanje situacije u Libanu iz perspektive premijera u jednoj riječi je "neuspjeh", a u dvije riječi "apsolutni neuspjeh".

Izjavio je da se svakodnevno promoviraju iluzije o tome šta se može, a šta ne može učiniti.

Barak je napomenuo da je povezivanje "jednokratnog i trajnog uništenja Hezbolaha" sa "ukidanjem ograničenja u Libanu" "opasna iluzija" jer bi za uništenje Hezbolaha bilo potrebno okupirati cijeli Libanon, što je potpuno nepraktično.

U vezi s izlazom, Barak je rekao: "Jedini način da se demontira Hezbollah je političkim putem i u koordinaciji s libanonskom vladom, Washingtonom i regionalnim vladama." Upozorio je da je "svako ko nema takav plan osuđen da se utopi u libanonskoj kaljuži i prolijeva krv dugi niz godina bez ikakvih rezultata."

U tom kontekstu, smatrao je uvjerenje da će "vojni pritisak uništiti Hezbollah ili da će samo gubitak zemlje dovesti do njegovog razoružanja" "ludošću"; politika koja je dovela do rušenja sela i gradova (slično Gazi).

Barak je naglasio: "Uništavanje sela usputno legitimizira ono što Hezbollah naglašava, naime da je to "jedina zaštitna snaga Libana protiv Izraela".

Dodao je: "Čineći ovo, pomažemo Hezbollahu u njegovom sukobu s libanonskom vladom i njegovim unutrašnjim protivnicima... Pomažemo Hezbollahu, a ne nanosimo mu štetu."

Nema šanse za napredak; osim uklanjanjem Netanyahua

U tom smislu, Barak je optužio Netanyahua da je više puta uništavao mogućnosti za političke puteve na frontovima Gaze, Libana i Sirije zbog "razmišljanja o političkom i ličnom opstanku".

Napomenuo je da su stanovnici sjevera napušteni od strane „kamenog i neosjetljivog kabineta“; kabineta koji je više puta podlegao ucjenama haredi i daje prioritet izgradnji naselja na Zapadnoj obali.

Barak je naglasio: Stanovnici sjevera znaju da 13 milijardi šekela obećanih prije dva dana nije ništa više od tinte na papiru.

Barakov članak završava ovim naglaskom: Nema šanse za napredak osim ako se Netanyahu ne ukloni s vlasti.