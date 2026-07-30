UN: Eskalacija nasilja u Darfuru raselila je više od 20.000 ljudi

Prema podacima Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), Ujedinjene nacije su objavile da je eskalacija nesigurnosti i lokalnih sukoba u regiji Darfur u zapadnom Sudanu dovela do novog vala raseljavanja.

Farhan Haq, zamjenik glasnogovornika generalnog sekretara UN-a, izjavio je da je, prema izvještajima partnera za pomoć, više od 20.000 ljudi napustilo svoje domove zbog porasta nasilja, a značajan dio njih se nalazi u teškim uvjetima i hitno im je potrebna humanitarna pomoć.

Naglašavajući potrebu zaštite civila, pozvao je sve strane u sukobu da osiguraju brz, siguran, nesmetan i održiv pristup konvojima s pomoći pogođenim područjima.

Zamjenik glasnogovornika generalnog sekretara UN-a nije objavio tačno vrijeme početka ovog novog vala raseljavanja, ali je upozorio na nastavak humanitarne krize u Darfuru.

UN je također naglasio da je kontinuirana nesigurnost učinila humanitarnu situaciju u zapadnom Sudanu još kritičnijom i uskratila hiljadama porodica pristup osnovnim uslugama, skloništu i hrani, što je udvostručilo potrebu za povećanom međunarodnom pomoći.

Darfur, kao i tri države Sjeverni, Južni i Zapadni Kordofan, te država Plavi Nil, poprište su intenzivnih sukoba između sudanske vojske i snaga za "brzo reagovanje" od 25. oktobra 2025. godine; sukobi koji su do sada uzrokovali široko rasprostranjene humanitarne gubitke i uzastopne talase raseljavanja u zemlji.