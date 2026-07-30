Šiitski građani provincije Balkh žale se na nedostatak tržišta rada

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), brojni obrazovani šiitski građani provincije Balkh žalili su se novinarima ABNA-e na širenje nezaposlenosti i nedostatak mogućnosti za posao u provinciji.

Awaz Ali Danish, šiitski mladić iz grada Sholgarh, rekao je novinarima ABNA-e u srijedu, 26. augusta, da poznaje mlade ljude koji su nezaposleni skoro tri godine i još nisu uspjeli pronaći posao.

G. Haqbin, koji je završio magistarski studij na privatnom univerzitetu u Kabulu, do prije dvije godine prevozio je ugalj iz grada Darasufa u provinciji Samangan do Balkha vlastitim kamionom, zarađujući za život time.

Kaže da zbog recesije na tržištu uglja njegov kamion nije korišten već dvije godine i da su njegovi pokušaji da se zaposli u vladinim odjelima također bili neuspješni.

Prema Haqbinovim riječima, uprkos visokom obrazovanju i radnom iskustvu u odjelima prethodne vlade, do sada nije zaposlen ni u jednoj vladinoj instituciji, te je ta situacija navela njega i brojne druge mlade ljude da razmišljaju o emigraciji.

Brojni mladi ljudi u Balkhu također kažu da su ograničene mogućnosti zapošljavanja neravnomjerno raspoređene i da je ta situacija povećala jaz između bogatih i siromašnih.

Yasin Jafari, diplomirani pravnik sa Univerziteta Balkh i advokat odbrane u prethodnoj vladi, kaže da je nezaposlen više od godinu dana nakon povratka iz Irana.

Dodao je da rastuće cijene hrane i stanarina, uz nedostatak radnih mjesta, mnoge porodice imaju problema s plaćanjem hrane i medicinskih troškova.

Ove zabrinutosti dolaze u trenutku kada su talibanski zvaničnici obećali da će poboljšati ekonomiju i stvoriti mogućnosti za zapošljavanje otvaranjem infrastrukturnih projekata tokom protekle godine, ali brojni građani Balka kažu da nisu osjetili utjecaj tih obećanja u svakodnevnom životu.