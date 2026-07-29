Prva reakcija Snaga narodne mobilizacije Iraka na američke i saudijske zračne napade

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Snage narodne mobilizacije izdale su saopštenje kao odgovor na zračne napade američkih i saudijskih snaga na centre u Iraku jutros.

Snage narodne mobilizacije su u službenom saopštenju objavile: Jutros je nekoliko službenih baza Snaga narodne mobilizacije u različitim dijelovima Iraka bilo meta terorističkih napada američkih i saudijskih snaga. Prema početnim informacijama, ovi napadi su rezultirali mučeništvom i ranjavanjem nekoliko ljudi, kao i materijalnom štetom na nekim zgradama i imovini u vlasništvu organizacije.

Irački otpor je dodao: Smatramo da su ovi napadi vrlo opasna eskalacija, jasno kršenje teritorijalnog integriteta Iraka i meta zvaničnih sigurnosnih institucija zemlje. Naglašavamo da nadležna odjeljenja trenutno provode terensku istragu situacije, a proces procjene štete i dobijanja tačnih statističkih podataka je još uvijek u toku.

Snage narodne mobilizacije su dodale: Zvanični detalji i najnovije vijesti bit će saopćeni javnosti putem saopštenja Snaga narodne mobilizacije čim informacije budu potpune.