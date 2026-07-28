Financial Times: Iran je zakomplicirao odnose između SAD-a i Izraela obnavljanjem svoje raketne moći

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema Financial Timesu, čak i nakon teških napada, Iran je nastavio izvoditi precizne raketne napade na različite ciljeve i pokazao je da je održao svoju raketnu moć. Financial Times je tvrdio da su ovi napadi također ciljali neke vojne baze i instalacije SAD-a i njihovih saveznika u regiji.

Izvještaj, pozivajući se na zapadne vojne stručnjake, dodaje da je Teheran naučio iz prošlih napada i, oslanjajući se na podzemnu infrastrukturu i domaće kapacitete, uspio obnoviti i ažurirati značajan dio svojih raketnih kapaciteta.

Nicole Graevsky, istraživačica iranskog balističkog raketnog programa na Francuskom institutu za međunarodne odnose, naglasila je u intervjuu za novine da su iranski inženjeri uspjeli održati sposobnost proizvodnje i obnove raketnih sistema i koristiti podzemne objekte za nastavak ovog procesa.

Financial Times je također primijetio zabrinutost američkih zvaničnika zbog smanjenja zaliha raketa presretača, napisavši da je široka upotreba ovih sistema posljednjih mjeseci izvršila pritisak na odbrambene sposobnosti Sjedinjenih Država i njihovih saveznika, te da će ovo pitanje igrati važnu ulogu u budućem odlučivanju Washingtona.

Izvještaj nastavlja navođenjem da Iran postepeno koristi naprednije i preciznije rakete, što ih je otežalo presretanje. Prema novinama, rakete poput Khyber-Shakan predstavljaju ozbiljan izazov za odbrambene sisteme zbog svoje manevarske sposobnosti u završnoj fazi svog leta.

Novine su zaključile da uprkos napadima, iranski raketni kapaciteti nisu uništeni i da i dalje predstavljaju važno sredstvo odvraćanja; problem koji je, prema riječima stručnjaka, dodatno zakomplicirao vojno planiranje Sjedinjenih Država i cionističkog režima.