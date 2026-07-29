Bivši ministar unutrašnjih poslova Čada: Imam Hamnei posvetio je svoj život jedinstvu islamskog ummeta i suprotstavljanju aroganciji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - muftija Abu Anwar Jarma, muftija i bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Čad, u poruci u kojoj izražava saučešće iranskom narodu i snagama otpora povodom smrti imama Alija Hamneija, izjavio je da je ovaj veliki vođa cijeli svoj život posvetio dvama temeljnim ciljevima: prvo, iskrenim i neumornim naporima da se postigne jedinstvo islamskog ummeta, uprkos svim pritiscima, izazovima i izdajama koje je pretrpio od kompromisnih pokreta, i drugo, otporu protiv onoga što je nazvao "frontom arogancije", uključujući Sjedinjene Američke Države i izraelski okupacioni režim.

Također je smatrao da je dženaza imama Hamneija, koja je, prema njegovim riječima, privukla pažnju svijeta, znak jedinstva Islamske Republike Iran, kohezije fronta otpora i snage njegovog rukovodstva, dodajući da muslimani širom svijeta dijele žalost za ovom istaknutom islamskom ličnošću upućivanjem molitvi i izražavanjem saučešća. Zaključno, govoreći o duhovnom statusu mučenika, Jarma je podsjetio na frazu "Takvi su potomci Al-Huseina" i nazvao ga nastavljačem puta i škole Ašure.