Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), istovremeno s početkom američkog rata protiv Irana i Iranom koji je pokrenuo napade raketama i dronovima u odbrani svog suvereniteta na tačke koje su napadnute iz američkih baza u zemljama Perzijskog zaljeva, pojačale su se sigurnosne i represivne mjere zaljevskih vladara protiv vlastitog naroda.

U međuvremenu, bahreinske političke vlasti pojačale su svoje represivne mjere protiv šiita u zemlji; Mučenje, serijska hapšenja i oduzimanje šiitske imovine, husainija i džamija samo su neke od represivnih mjera Al Khalife.

Bahreinski politički aktivista dr. Rashid Al-Rashed upozorio je posljednjih dana na odluku bahreinskih vlasti da zabrane putovanja u Iran i Irak, oduzmu džafarijske zadužbine, uhapse učenjake i vjerske ličnosti te pokrenu kampanju za oduzimanje državljanstva u kiberprostoru.

Odluka o zabrani putovanja u Iran i Irak i kriminalizaciji putovanja u ove dvije zemlje, a ono što bahreinski vladari predstavljaju narodu kao posebnu stvar, nije sigurnosna odluka, već čisto politička odluka i opasna eskalacija neprijateljstva prema Iranu, čije posljedice zemlja ne može podnijeti, i predstavlja službenu izjavu da je narod neprijatelj, a ne prva baza nacionalne odbrane u vrijeme krize.

U svakoj krizi širom svijeta, vlade posvećuju pažnju jačanju nacionalnog jedinstva i širenju podrške naroda. Ali u Bahreinu, vlasti su krenule u potpuno suprotnom smjeru: više represije, više proizvoljnih i raširenih hapšenja i masovnije kažnjavanje šiita. Iskoristili su tešku situaciju da prodube jaz između sebe i volje naroda. Pritisak i ograničenja koja su nametnule vlasti nisu iz sigurnosnih razloga, već proizlaze iz duboko ukorijenjenog uvjerenja da su ljudi njihovi neprijatelji.

U vrijeme rata ili egzistencijalne krize, prioritet svake vlade je mobilizacija vlastitih unutrašnjih redova. Ali ova logika je obrnuta za bahreinske vlasti. Pokušavaju opravdati svoje greške u uključivanju u regionalne i međunarodne sukobe izvan kapaciteta zemlje, a pribjegavajući izmišljenom demagogskom bijesu, pokušavaju skrenuti pažnju s ogromnosti svog neuspjeha u odluci da se pridruži koaliciji koja se bori protiv Irana, čime izlažu zemlju nepodnošljivim rizicima.

U ratnim katastrofama, vlasti bi trebale stvoriti prostore za izražavanje emocija i izgradnju mostova povjerenja s društvom, ali ono što se danas događa u Bahreinu protivi se toj logici: vlasti su iskoristile situaciju apsolutnog poraza i neuspjeha u ratu da bi oslobodile svoj ekstremni očaj i frustraciju zbog neuspjeha u postizanju pobjede u proteklom ratu, i umjesto da podrže narod u suočavanju s krizom, pojačale su pritisak na narod.

Atmosfera rata i katastrofalne krize koje on uzrokuje prisiljavaju svaku vladu da preispita svoje greške i proširi svoje koalicije i nacionalnu bazu. Međutim, u Bahreinu se teška sigurnosna situacija, koja je rezultat pogrešnih strateških odluka nametnutih protiv volje naroda, koristi kao izgovor za poravnavanje unutrašnjih računa. To se radi kroz proizvoljna hapšenja vjerskih učenjaka, konfiskaciju džafarijskih zadužbina, opsadu šiitskih džamija i sprječavanje građana da putuju u Iran i Irak kako bi posjetili njihova sveta mjesta. Ovo nije preventivna sigurnosna mjera; radije, to je očigledna zloupotreba propalih politika koje izlažu zemlju rizicima koje ona ne može podnijeti.

Objavljivanje rata fundamentalnom dijelu društva, nametanje daljnjeg pritiska i ograničenja narodu i optuživanje za izdaju je propala politika skretanja pažnje s prihvatanja odgovornosti za opasno i pogrešno poravnanje u nedavnom ratu protiv Irana.

Odluka o raspuštanju Jafarijevog fonda, zabrana putovanja u Iran i Irak, te frenetična kampanja hapšenja vjerskih ličnosti i društvene elite mogu se shvatiti samo kao jedna poruka: narod je neprijatelj. Kada to postane jedina briga režima, razgovor o mjerama za odbijanje strane agresije postaje besmislen i neefikasan, a duboka bol zbog katastrofalne odluke Bahreina da se pridruži ratu protiv Irana više se ne adresira.

Sve nedavne nepravedne odluke neće sakriti sramotni neuspjeh režima da postigne svoje ciljeve u ratu i ponižavajući poraz koji je pretrpio od ruke globalnog saveza arogancije. Cijeli svijet to može zamisliti u zemlji koja tvrdi da je uključena u rat, ali sve njene sigurnosne mjere su unutrašnje, a ne vanjske, i sve njihove mete su usmjerene na narod, a ne na Iran. Istina o vanjskom neprijatelju leži ovdje: sve nedavne akcije režima pokazuju da je narod njihov jedini pravi neprijatelj, kojim je režim preokupiran.

Još gore od samog rata je korištenje rezultata poraza, neuspjeha i razočaranja, koji se vide kao prilika za okončanje onoga što je preostalo od civilnog života u Bahreinu: oduzimanje sloboda i utišavanje glasova, brutalnost represije, oduzimanje državljanstva stotinama ljudi, opsada Husseiniyasa, oduzimanje zadužbina, prisustvo učenjaka i vjerskih ličnosti u zatvorima savjesti i, na kraju, ali ne i najmanje važno, činjenica da je putovanje postalo zločin.