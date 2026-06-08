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Iranska centralna baza Khatam al-Anbiya: Operacija je zaustavljena; ako se agresija nastavi, bit će pružen oštriji odgovor

8 juni 2026 - 16:43
News ID: 1824407
Iranska centralna baza Khatam al-Anbiya: Operacija je zaustavljena; ako se agresija nastavi, bit će pružen oštriji odgovor

ABNA24: Centralni štab Časnog Poslanika (s.a.v.s.) objavio je u izjavi prestanak operacija oružanih snaga i naglasio: Moćne oružane snage Islamske Republike Iran dale su bolan odgovor cionističkom režimu u znak podrške potlačenom narodu Libana.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Centralni štab Časnog Poslanika (s.a.v.s.) objavio je u izjavi prestanak operacija oružanih snaga.

U izjavi se navodi:

Nakon agresija i zala brutalnog cionističkog režima u južnom Libanu i regiji Dahiya, koje su izvršene uz podršku kriminalne Amerike, moćne oružane snage Islamske Republike Iran dale su bolan odgovor ovom režimu u znak podrške potlačenom narodu Libana, odgovor iz kojeg su lažni cionistički režim i njegovi pristalice trebali naučiti lekciju.

Shodno tome, objavljuje se prestanak operacija oružanih snaga; ali se naglašava da ako se agresija i zlo nastave, uključujući i južni Liban, na putu su mnogo oštrije i razornije mjere.

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