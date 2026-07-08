Iran zahvalio Iraku na organizaciji ispraćaja za ajetullaha Hameneija

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prvi potpredsjednik Mohammad Reza Aref objavio je poruku na svom X nalogu na društvenim mrežama u vezi sa ispraćajem šehida vođe Irana u Iraku.

Aref je napisao: Epski ispraćaj tijela imama šehida u Nedžefu i Kerbali je sjajni simbol bratstva i dubokih kulturnih i vjerskih zajedništva između dva naroda Irana i Iraka.

Dodao je: „Iskreno zahvaljujem velikim vlastima, učenjacima, revnosnim plemenima, popularnim grupama i organizacijama, te poštovanoj vladi Iraka na ovom veličanstvenom gostoprimstvu. Ova sveta veza je neraskidiva.“