Egipatski fudbalski selektor: Ko ne razumije patnju Palestine nije čovjek!

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), pozivajući se na palestinsku novinsku agenciju "Shehab", Hossam Hassan, glavni trener egipatske fudbalske reprezentacije, izrazio je solidarnost s palestinskim narodom na konferenciji za novinare prije utakmice svog tima protiv Argentine u osmini finala Svjetskog prvenstva 2026. godine, rekavši: "Ko ne osjeća patnju palestinskog naroda nije čovjek."

Govoreći o ljudskim uslovima u Pojasu Gaze, dodao je: „Palestinski narod živi na otvorenom i u šatorima i suočava se s najtežim uslovima.“

Selektor egipatske reprezentacije nastavio je: „Sramota je za sve nas što su ovi ljudi ostavljeni sami u takvim uslovima.“

Dodao je: „Mučeništvo hiljada djece i žena je veoma bolno. U ovoj regiji postoji nestašica hrane, bolesti i problemi uzrokovani klimom, a ova ljudska patnja nema kraja.“

Hassan je kritikovao „dvostruke standarde“ na Zapadu i izjavio: „U Americi, kada životinja ugine, formiraju se kampanje za podršku pravima životinja i podiže se slogan odbrane prava životinja, ali Palestinci bivaju ubijani i nikoga nije briga šta se dešava.“

Pozvao je međunarodnu zajednicu da dozvoli palestinskom narodu da živi u miru i naglasio: „Molim vas, dozvolite palestinskom narodu da živi u miru i spokoju; podizanje palestinske zastave je poruka podrške ovoj naciji i ostvarivanju njihovih prava.“

Selektor egipatske reprezentacije također je pozvao donosioce odluka u svijetu da se stave u cipele palestinskog naroda, rekavši: "Nadam se da će svako ko donosi odluku zamisliti sebe u cipelama ovih ljudi samo na jedan dan kako bi shvatio obim njihove patnje i teškoća." Zaključio je koristeći Svjetsko prvenstvo kao najveći sportski događaj na svijetu i rekao: "Moja poruka je prije svega o čovječanstvu. Kroz fudbal i Svjetsko prvenstvo, nadam se da će ova poruka stići do svijeta da se palestinski narod pusti da živi; tražimo samo jednostavan slogan: 'Neka čovječanstvo živi'."