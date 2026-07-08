Hebrejski mediji: Izrael se priprema za novu konfrontaciju s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), web stranica na hebrejskom jeziku "Walla" izvijestila je u izvještaju koji se odnosi na nedavna dešavanja u regiji da je Izrael spreman ući u moguću novu bitku s Iranom. Prema izvještaju, kontinuirano prisustvo američkih snaga u regiji do najmanje 2027. godine važan je faktor u promjeni vojnih jednačina. U međuvremenu, neki od iranskih diplomatskih poteza da uključi Hezbollah u sporazume o prekidu vatre naišli su na zastoj, gurajući regionalnu atmosferu ka eskalaciji tenzija.

Walla je dodao da je američki predsjednik Donald Trump, izjavivši da je po njegovom mišljenju sporazum s Teheranom zaključen, nazvao pregovore gubitkom vremena. Ovaj stav, zajedno s eskalacijom operativnih tenzija, naveo je izraelski sigurnosni aparat da opiše svoj status spremnosti kao promijenjen sa "nula na sto". Vojni zvaničnici u okupacionom režimu vjeruju da se s povratkom američke ratne mašinerije antiiranskim operacijama vjerovatnoća direktnog odgovora Teherana, uključujući raketne napade, povećala više nego ikad.

S druge strane, sigurnosni izvori su obavijestili Walla da ne samo da američke snage nisu smanjene, već su ostale raspoređene u istoj strukturi kao i prije. Prema izvještaju, izraelsko Ministarstvo odbrane posredovalo je u logističkim sporazumima između američke vojske i lokalnih dobavljača, otvarajući put dugoročnom prisustvu ovih snaga u Izraelu do 2027. godine.

Konačno, situacija u Libanu je također u fokusu, dodaje Walla. Izvještaji potvrđuju da je iranski pritisak na Hezbollah da se pridruži sporazumu o prekidu vatre naišao na snažno odbijanje Izraela i SAD-a.