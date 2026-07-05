Guardian: Sahrana šehida vođe bila je epski prikaz lične tuge, nacionalne moći i društvene kohezije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), list Guardian je, u dosad neviđenom opisu, nazvao ispraćaj vođe šehida Islamske revolucije epskim prikazom lične tuge, nacionalne moći, otpornosti i društvene kohezije, te napisao da su ogromne dimenzije ceremonije osmišljene da prenesu političku i vjersku poruku iranskog otpora svijetu.

Novine, osvrćući se na prisustvo velikog broja ljudi iz različitih gradova, simbol stisnute šake, slogan "Moramo ustati" i iranske zastave na ulicama Teherana, napisale su da je ceremonija prešla granice rituala žalosti i postala pozornica za odražavanje nastavka iranskog otpora nakon rata. Guardian je dodao da su ljudi došli u Teheran ne samo da odaju počast vođi šehidu, već i da izjave svoju lojalnost Islamskoj revoluciji.

Novine su na kraju svog izvještaja napisale: Test moći između Irana i Zapada nije završen mučeništvom ajatollaha Hamneija, a dimenzije ceremonije mogle bi pomoći u vraćanju fokusa i kohezije iranskog društva.

The Independent je također u analizi poruka sa ceremonije napisao da Islamska Republika veliki odaziv vidi kao dokaz svoje otpornosti nakon rata koji je prijetio samom postojanju zemlje. Publikacija je navela da je sahrana omogućila Iranu da izađe jači nakon gubitka svog vođe i demonstrira svoju kontrolu nad političkom budućnošću zemlje.

Ceremonija nosi tri narativa: "šehadet, otpornost i otpor"

Andreas Craig, profesor sigurnosnih studija na King's Collegeu u Londonu, rekao je za The Independent da ceremonija nosi tri glavna narativa: "šehadet, otpornost i otpor" i postala je tačka za Islamsku Republiku da javno izjavi da je, uprkos ubistvu svog vođe u američkim i cionističkim napadima, Revolucija još uvijek živa.

Ranj Alaeddin, viši saradnik na Institutu za ujedinjene službe UK-Russia, također je rekao novinama da je ceremonija pružila priliku da se demonstrira kontinuitet i legitimnost iranske političke strukture. Dodao je da mnogi sporazum o prekidu vatre ne vide kao poraz Teherana, već kao povlačenje Sjedinjenih Država, a oproštaj je pojačao tu percepciju.

List The Independent smatra prisustvo delegacija iz različitih zemalja dijelom iranske poruke moći u inostranstvu, napisavši da je Teheran pokazao da nije izolovan i bez prijatelja, te da međunarodni poredak nije ograničen samo na Washington i zapadne zemlje.

The Times: Rijedak prozor za posmatranje iranske poslijeratne strukture moći

Novine Times su u izvještaju opisale ispraćaj kao rijedak prozor za posmatranje iranske poslijeratne strukture moći. Novine su napisale da javno prisustvo zvaničnika i komandanata, koji su rijetko viđani tokom mjeseci rata, prenosi poruku o kontinuitetu političke i vojne strukture Islamske Republike.

The Financial Times je također opisao veliko prisustvo ljudi obučenih u crno, iranske zastave i vjerske simbole kao manifestaciju javne solidarnosti usred posljedica rata. Novine su napisale da su mase iz različitih regija doputovale u Teheran, a ceremonije održane u nekoliko iranskih gradova i vjerskim gradovima Najafu i Karbali pretvorile su žalovanje za poginulim vođom u široko rasprostranjeni prikaz nacionalne tuge i otpora Zapadu.

ITV, pozivajući se na procijenjeno prisustvo 15 miliona ljudi na današnjoj ceremoniji, napisao je: Ova sahrana bi mogla postati najveća ceremonija te vrste u modernoj historiji. Izvještaj Sky Newsa s terena također je govorio o kontinuiranom kretanju porodica prema molitvenoj dvorani u Teheranu, ističući narativ o vezi između različitih generacija i kontinuiranom društvenom prisustvu u političkim i vjerskim ritualima Islamske Republike.

Zajednička tačka izvještavanja britanskih medija bila je da šehadet Vođe Revolucije i brojnih visokih zvaničnika i komandanata nije uspjelo poremetiti strukturu Islamske Republike Iran, te da je oproštaj miliona ljudi postao pozornica za demonstraciju snage, kontinuiteta, otpornosti i otpora Irana.