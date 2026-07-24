14 poginulih, 24 povrijeđenih u samoubilačkom bombaškom napadu na sjeverozapadu Pakistana

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pakistanski sigurnosni izvori danas (petak) objavili su da je najmanje 14 ljudi, uključujući pripadnike sigurnosnih snaga, policajce i službenika šumarskog odjela, ubijeno u samoubilačkom bombaškom napadu čija je meta bio sigurnosni punkt u provinciji Khyber Pakhtunkhwa na sjeverozapadu Pakistana.

Izvori, koji nisu tražili da budu imenovani, također su rekli da se napad dogodio u četvrtak navečer na sigurnosnom punktu u području Tank kada je samoubica detonirao svoje vozilo natovareno eksplozivom, uzrokujući snažnu eksploziju koja je prouzrokovala velike žrtve i štetu.

Izvori su dodali da je među poginulima devet vojnika, četiri policajca i službenik Šumarske uprave Khyber Pakhtunkhwa.

Sigurnosni zvaničnici su također rekli da je u eksploziji povrijeđeno najmanje 24 osobe, uključujući 20 vojnika i četiri policajca, te da su prebačene u obližnje bolnice.

Izvori su rekli da je sigurnosni punkt sravnjen sa zemljom nakon eksplozije i da su spasilački timovi nastavili operacije potrage i evakuacije na mjestu događaja. Vjeruje se da su i tri vojnika zarobljena ispod ruševina.

Pakistanski sigurnosni izvori su također dodali da su tokom operacije čišćenja, sigurnosne snage ubile tri militanta u okolnom području. Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za napad. Istraga je u toku.