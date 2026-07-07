Detalji iračkog planiranja ispraćaja vođe šehida / Od opsežnog medijskog izvještavanja do sigurnosnih i medicinskih aranžmana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - general-pukovnik dr. Saad Maan, glasnogovornik Vrhovnog odbora za ispraćaj šehida vođe nacije u Iraku, objavio je: Formiran je Vrhovni odbor i nekoliko pododbora koji će nadgledati pripreme za ispraćaj šehida ajetullaha sejjida Alija Hameneija. Sve potrebne pripreme za održavanje ove ceremonije su završene.

Nastavio je: Sve iračke sigurnosne institucije i jedinice učestvuju u provedbi posebnog sigurnosnog plana za osiguranje ispraćaj šehida ajetullaha sejjida Alija Hameneija. Dužina trase ispraćaja u Nedžefu je 6 kilometara. Ispraćaj u Kerbeli također će biti 5,8 kilometara. 751 grupa će učestvovati u ispraćaju šehida Hameneija u ta dva grada, a ovaj broj će se vjerovatno povećati.

Glasnogovornik Vrhovnog odbora za ispraćaj u Iraku dodao je: Više od 3.000 iračkih, arapskih i stranih novinara će pratiti ispraćaj šehida sejjida Alija Hameneija u Iraku. 2.500 kamera i 23 centra za prijenos uživo bit će odgovorni za medijsko praćenje ceremonije.

U vezi s medicinskim i saobraćajnim pripremama za ispraćaj iranskog vođe šehida u Iraku, napomenuo je: 150 vozila hitne pomoći je dodijeljeno za provedbu posebnog zdravstvenog i medicinskog plana za ceremoniju. Također je razvijen poseban saobraćajni plan za pokrajine Nedžef i Kerbela i susjedne pokrajine kako bi se osigurao nesmetan saobraćaj vozila tokom ceremonije.