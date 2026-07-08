Izvještaj turskog državljanina o ispraćaju ajetullaha Hameneija: Iranski narod iznenadio je neprijatelje

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - Turan, turski državljanin koji je otputovao u Iran kako bi prisustvovao ispraćaju vođe revolucije, rekao je u intervjuu, misleći na svoje prisustvo na ceremoniji: Ja, Turan, sam iz Turske i došao sam u Iran na ceremoniju svog voljenog vođe.

Govoreći o jedinstvu iranskog naroda, dodao je: Iranski narod se ujedinio i pobijedio u ratu. Vidjeli su jedinstvo iranskog naroda na televiziji širom svijeta i svi su bili iznenađeni. Posebno stranci i Iranci koji žive u Turskoj, a koji su se svi vratili i došli u Iran da prisustvuju ceremoniji.

Govoreći o televizijskom programu u Turskoj, Turan je rekao: Vidio sam na turskoj televiziji da je Tabrizi, koji je osuđen na dvije godine zatvora i pobjegao u inostranstvo, rekao: "Vraćam se u svoju zemlju." Rekli su: "Hapse te, zašto se vraćaš?" Rekao je: "Čak i ako me uhvate, moram ići i biti sa svojim narodom u Iranu i suprotstaviti se Americi i Izraelu i ne dozvoliti da ova nacija bude sama i da Amerika dođe i uništi našu zemlju."

Solidarnost turskog naroda s Iranom

Ovaj turski državljanin je pojasnio: Kada je počeo nametnuti rat protiv Irana, 85 miliona Turaka je bilo slomljenog srca i njihova srca su uvijek bila uz iranski narod. U svim gradovima Turske, hiljade ljudi su demonstrirale i skandirale slogane smrt Americi, smrt Izraelu.

Dodao je: Iranci koji su pobjegli iz Irana iznajmili su studio u Istanbulu kako bi širili propagandu protiv Irana, ali su im turska i istanbulska omladina rekli: „Ne možete ovdje govoriti protiv iranske muslimanske braće. Ovo je Turska, nećemo vam dozvoliti da ovdje demonstrirate.“ Pobjegli su u strahu za svoje živote, a slike njihovog bijega emitirane su na televiziji.

Govoreći o svom prisustvu na dženazi u teheranskoj musalli, Turan je rekao: „Danas je u musalli bila prisutna ogromna masa ljudi. Ova ceremonija je pokazala da Islamska revolucija nije završena i da narod podržava Islamsku Republiku.“

Dodao je: „Danas smo obnovili zakletvu na vjernost sinu našeg voljenog vođe, sejjidu Modžtabi Hameneiju. Strancima smo pokazali da smo nepokolebljivi.

Govoreći o jedinstvenom prisustvu ljudi na ceremoniji, rekao je: „Vidio sam nekoliko staraca koji su teško hodali, ali su hodali sa zastavom Islamske Republike i skandirali slogane. Vidio sam starice, mlade ljude i djecu koji su svi svim srcem skandirali slogane. Od starca do desetogodišnjeg djeteta, svi su pokazali svoju odanost vođi.“ Ovo pokazuje da smo svi mi, od starca do djeteta, obnovili svoju odanost i branimo svoju zemlju.

Zaključno, osvrćući se na jedinstvo među muslimanima, Turan je rekao: Naša kultura je jedna kultura, svi muslimani su jedan ummet. Moramo biti ujedinjeni i naša srca moraju biti jedno. Ako neprijatelj danas dođe vašem susjedu, sutra će doći u vašu kuću. S ovom sviješću i mišlju, budimo uvijek zajedno.