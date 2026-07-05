Telegraph: Ispraćaj iranskog vođe šehida bit će jedna od najvećih ceremonija u savremenoj historiji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), engleske novine The Telegraph su u izvještaju o oproštajnoj ceremoniji velikog ajatollaha sejjida Alija Hameneija, poginulog vođe Islamske revolucije, napisale da su se hiljade ljudi okupile na ulicama koje vode do mjesta sahrane prije zvaničnog početka ceremonije i zahtijevale osvetu nad neprijateljima Irana.

Novine su, pozivajući se na procjene iranskih zvaničnika, izvijestile da bi broj učesnika teheranske ceremonije mogao dostići 20 miliona, a da bi ukupan broj prisutnih mogao porasti na oko 35 miliona ako se uključe ceremonije u Teheranu, Qomu, Mashhadu i gradovima hodočašća u Iraku; brojka koja, prema Telegraphu, svrstava ceremoniju među najveće pogrebne ceremonije u modernoj historiji.

Telegraph je također opisao veliku izlaznost kao znak popularnosti i društvene podrške ajatollaha Hameneija, te napisao da su, suprotno nekim predviđanjima na Zapadu o nemirima ili slabljenju unutrašnje kohezije Irana, velike mase ljudi izašle na ulice da isprate poginulog vođu.

Novine su dalje napomenule da su ceremoniji prisustvovale delegacije iz oko 100 zemalja, te su to učešće ocijenile kao pokazatelj međunarodnih dimenzija sahrane i političkog položaja Islamske Republike Iran u regiji i svijetu.