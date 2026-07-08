Velayati: Na avanture će se odmah odgovoriti

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ali Akbar Velayati, savjetnik Vrhovnog vođe Islamske revolucije za međunarodne poslove, napisao je kao odgovor na pretjerivanja Donalda Trumpa, šefa terorističke američke vlade protiv Irana, u programu X: Prethodno smo upozoravali da "regija nije mjesto za političko kockanje malih zemalja" i više puta smo dokazali da će se na avanture odmah odgovoriti.

Naglasio je: Međutim, odgovornost za nove tenzije i usmeno priznanje otkazivanja memoranduma o razumijevanju od strane ozloglašenog i banditskog političara Epsteina, koji je u praksi više puta prekršen, ponovo će gurnuti regiju prema vatri.