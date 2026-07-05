Šejh Hammam Hamoudi: Šehid ajetullah Hamenei stajao je uz Irak u najtežim danima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Šejh Hammam Hamoudi, predsjednik Vrhovne islamske skupštine Iraka, naglasio je da iračka nacija nikada neće zaboraviti one koji su stajali uz ovu zemlju. Također je nazvao šehida velikog ajatollaha sejjida Alija Hameneija simbolom borbe protiv ugnjetavanja i pobune u sadašnjem dobu.

Hamoudi je izjavio da Iračani nikada neće napustiti one koji su stajali uz njih i da će svijet vidjeti njihovu revnost i odanost na oproštaju od šehida Hameneija.

Dodao je: On je simbol ove ere u borbi protiv ugnjetavanja i tiranije zasnovane na školi imama Husejna (a.s) i na putu slobode, dostojanstva i pravde.

Predsjedavajući Vrhovne islamske skupštine Iraka nastavio je: Šehid Hamenei je u svom biću sakupio asketizam, hrabrost, toleranciju, znanje i precizno političko razumijevanje načina razmišljanja neprijatelja, i na toj osnovi je izgradio moćnu zemlju oslanjajući se na vlastite kapacitete i veliku i moćnu naciju.

Napomenuo je: Zahvaljujući krvi šehida ajatollaha Hameneija, Islamska revolucija u Iranu je oživljena jačim duhom, a široko rasprostranjeno prisustvo naroda pokazalo je jasnu poruku otpora i izazova neprijatelju.