Ministar vanjskih poslova Konga: Imam Hamenei bio je inspiracija potlačenim narodima svijeta

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Constant-Serge Bonda, ministar vanjskih poslova Republike Kongo (Kongo-Brazzaville), opisao je ajatollaha sejjida Alija Hameneija, šehida vođu Islamske revolucije, kao inspiraciju za potlačene narode svijeta.

Govoreći o međunarodnom statusu vođe šehida, izjavio je: Imam Hamenei bio je izvor inspiracije za potlačene narode širom svijeta, a njegove misli i karakter imali su širok odjek izvan granica Irana, među narodima koji vole slobodu.

Ministar vanjskih poslova Konga također je izjavio da je šehidski vođa Islamske revolucije bio pravo utjelovljenje postojanosti, stabilnosti i otpora na međunarodnoj sceni, te da je svojim stavovima postao uzor za narode koji se opiru dominaciji i ugnjetavanju.