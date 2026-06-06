BRICS zlatom označava kraj hegemonije

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - prestižna publikacija "Banker" povezana s Financial Timesom izvijestila je da je nacrt pravila za novu valutu BRICS-a gotovo spreman.

Ovaj kod se zasniva na blockchain tehnologiji i njegov je zadatak poravnavanje računa između zemalja. Pilot faza je također uspješno završena i sada se zemlje pripremaju za njenu stvarnu primjenu.

BRICS uključuje Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu, Južnu Afriku, Iran, UAE, Indoneziju i nekoliko drugih zemalja. Ranije je ideja o stvaranju jedinstvene valute za ovih 11 zemalja bila u zastoju godinama. Razlog za to bile su velike razlike u monetarnim politikama i deviznim kursevima; na primjer, Kina upravlja deviznim kursom, Indija ima fluktuirajući kurs, a Rusija provodi strogi sistem kontrole zbog sankcija.

Token je podržan sa 40 posto zlata i 60 posto uravnoteženom korpom osnovnih valuta kao što su juan i rublja. Indijska banka bi mogla konvertovati rupiju u token BRICS-a, a zatim je prebaciti u Brazil, gdje bi se konvertovala u real bez prolaska kroz dolar.

Časopis Banker citirao je zvaničnike uključene u razgovore o planu koji su rekli da je regulatorna koordinacija među 11 različitih ekonomija najteži izazov. Vlasti će se vjerovatno protiviti i bilo kakvoj alternativi dolaru. Neki su također zabrinuti zbog tehničke složenosti implementacije blockchaina između centralnih banaka.

Zagovornici tvrde da bi ovaj pristup drastično smanjio troškove i vrijeme prekograničnih poravnanja. Također bi eliminisao potrebu za gomilanjem strane valute i oslanjanjem na mrežu tradicionalnih korespondentskih banaka. „Ovo je najpametniji način za očuvanje nacionalnog suvereniteta“, rekao je jedan zvaničnik BRICS-a.

Zemlje BRICS-a proizvode oko 43 posto svjetske nafte. Ako bi ove zemlje mogle određivati ​​cijene nafte i plina bez korištenja dolara, koristeći kod podržan zlatom, to bi moglo značiti kraj jednostrane dominacije dolara u globalnoj trgovini i početak novog finansijskog poretka. „BRICS neće štampati nove novčanice kao SAD i natjerati sve ostale da ih prihvate“, rekao je anonimni zvaničnik iz Evropske centralne banke za The Banker. „BRICS ponovo stvara način na koji novac teče između zemalja. Ovo je za zapadni finansijski sistem strašnije od bilo koje zajedničke valute.“