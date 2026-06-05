Američki zakonodavci zahtijevaju otkrivanje troškova rata protiv Irana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji ABNA - Odbor za oružane snage Predstavničkog doma SAD-a, tokom razmatranja zakona o budžetu za odbranu za 2027. godinu, odobrio je amandman kojim bi se od Pentagona zahtijevalo da dostavi detaljan izvještaj o troškovima američkih vojnih operacija protiv Irana. Zakon, koji ima podršku i demokrata i republikanaca, upućen je u Predstavnički dom na konačno glasanje nakon više od 14 sati rasprave i razmatranja kao dio "Zakona o nacionalnoj odbrani".

Usvajanje ovog zakona ne znači da će postati zakon. Zakon mora proći krivudav put da bi postao zakon. Ako ovaj zakon želi postati zakon, sada mora biti stavljen na glasanje u otvorenom Predstavničkom domu. Nakon toga, druga zakonodavna grana Kongresa, Senat, mora ga odobriti.

U ovom slučaju, Kongres bi usvojio zakon, ali čak ni ovaj korak ne znači da zakon postaje zakon, jer predsjednik Sjedinjenih Američkih Država može na njega staviti veto koristeći svoja ovlaštenja.

U tom slučaju, ako članovi američkog Kongresa mogu dobiti podršku dvije trećine ukupnog broja predstavnika, mogu poništiti predsjednikov veto i pretvoriti zakon u zakon.

Međutim, odobrenje takvih zakona ima simbolično značenje i može ukazivati ​​na probleme u toku američke politike.

Na osnovu onoga što je odobrio Odbor za oružane snage, američki ministar rata dužan je do 1. aprila 2027. godine podnijeti neklasificiranu procjenu ukupnih troškova ovog rata Odborima za oružane snage Predstavničkog doma i Senata i objaviti je na web stranici Ministarstva odbrane radi javnog pristupa.

Ovaj izvještaj mora sadržavati sljedeće:

Troškove vezane za oštećenu ili uništenu opremu i imovinu.

Troškove utrošene municije.

Troškove raspoređivanja snaga i neplaniranih mobilizacija.

Operativne troškove američke pomorske blokade Hormuškog tjesnaca.

Procjene troškova i službene izjave.

Procjene troškova i službene izjave

Potreba za transparentnošću u ovoj oblasti javila se nakon što je zastupnik Seth Moulton, demokrata iz Massachusettsa i veteran Marinskog korpusa, na saslušanju 29. aprila upitao ministra odbrane Petea Hexatha o troškovima rata.

„Pitam se da li američki poreski obveznici imaju dodatnih 600 miliona dolara za trošenje na vaš rat“, rekao mu je Moulton, zvučeći zabrinuto. Procijenio je da bi troškovi rata mogli dostići 100 milijardi dolara.

Pentagon je 12. maja objavio da su troškovi rata do tog datuma dostigli 29 milijardi dolara, u odnosu na procjenu od 25 milijardi dolara krajem aprila.

Jules Hurst III, šef ureda za reviziju Ministarstva odbrane, naglasio je tokom saslušanja o budžetu u Kongresu da brojke ne uključuju troškove popravke oštećenih vojnih objekata u regiji.

Vojna agresija SAD-a i Izraela protiv Irana započela je 28. februara i trajala je do uspostavljanja primirja 7. aprila.

Prema podacima Kongresne istraživačke službe od 13. maja, 42 američka aviona su oštećena ili uništena tokom rata, od kojih je 25 bilo dronova.

Iako je Pentagon odbio objaviti detalje o korištenoj municiji iz sigurnosnih razloga, analiza Centra za strateške i međunarodne studije od 27. maja otkrila je da je u američkim napadima na Iran korišteno više od 1.000 raketa Tomahawk i 290 presretača THAAD. Očekuje se da će se o zakonu glasati u Predstavničkom domu u julu.

Neki američki mediji, uključujući The Intercept, ranije su izvijestili da američka vlada očajnički pokušava sakriti stvarnu statistiku o žrtvama i šteti uzrokovanoj ratom protiv Irana.