Londonska policija spriječila postavljanje statue "Palestinski Mandele"

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), britanska policija spriječila je pokušaj grupe aktivista da postave statuu Marwana Barghouthija, člana Palestinskog zakonodavnog vijeća, na londonskom Parlamentarnom trgu.

Na objavljenim slikama se vidi kako palestinske pristalice nose statuu prema podnožju koje se nalazi u blizini spomenika vezanog za borbu protiv aparthejda u Južnoj Africi i sjećanje na Nelsona Mandelu. Međutim, ubrzo nakon toga, intervenisale su policijske snage i zaustavile ovu akciju.

Marwan Barghouti, palestinska politička ličnost poznata i kao "palestinski Mandela", nalazi se u izraelskim zatvorima od 15. aprila 2002. godine i osuđen je na pet uzastopnih doživotnih kazni zatvora.