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Iranske rakete onesposobile američki vazdušni mozak u regiji

5 juni 2026 - 23:57
News ID: 1822913
Iranske rakete onesposobile američki vazdušni mozak u regiji

ABNA24: U prvim sedmicama rata, Iran je onesposobio ključni centar koji je više od dvije decenije poznat kao generalni direktor američkih zračnih operacija.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt (ABNA) - Američka komanda zračnih operacija na Bliskom istoku, koja je više od dvije decenije bila odgovorna za vođenje zračnih ratova zemlje u regiji, bila je meta direktnih napada iranskih raketa u prvim sedmicama rata s Iranom i potpuno je onesposobljena.

Ovu vijest prvi put je u petak objavio časopis Američke zračne i svemirske snage, pozivajući se na visoke američke zvaničnike i druge informirane izvore.

Prema izvještaju, visoki američki zvaničnici potvrdili su da je nekoliko iranskih raketa pogodilo "Kombinirani centar za zračne operacije" (CAOC) u zračnoj bazi Al-Udeid u Kataru, potpuno onesposobivši centar.

Smješten u zračnoj bazi Al-Udeid u blizini Dohe, glavnog grada Katara, ovaj centar je više od 20 godina poznat kao "generalni direktor" i komandni centar za sve američke zračne operacije na Bliskom istoku.

U stvari, ovaj komandni centar bio je odgovoran za usmjeravanje i koordinaciju svih zračnih operacija koalicije predvođene SAD-om na području koje pokriva 21 zemlja Bliskog istoka i Centralne Azije. Ovo područje je počinjalo u Egiptu u Sjevernoj Africi i nastavljalo se do Kazahstana u Centralnoj Aziji.

Za Amerikance, ovaj centar, koji je djelovao u saradnji sa saveznicima poput Velike Britanije i Francuske, bio je odgovoran za planiranje, usmjeravanje i koordinaciju bombardiranja, dopunjavanje goriva u zraku, misije potrage i spašavanja te zračnu podršku kopnenim snagama.

Prema informacijama američkog časopisa, u prvim sedmicama rata (krajem februara 2026.), Iran je ispalio nekoliko projektila na ovaj centar.

Raketni napadi su prouzrokovali veliku štetu na zgradama i opremi, čineći centar praktično "neupotrebljivim". Međutim, američka vojska tvrdi da je mjesecima unaprijed predvidjela mogućnost takvog napada i da je, prije početka rata, evakuirala svo svoje ključno osoblje iz baze i prebacila glavnu opremu u zračnu bazu Shaw u Južnoj Karolini.

Tvrdnja američke vojske dolazi u vrijeme kada su zviždači poput The Intercepta ranije izvještavali da američka vlada aktivno nastoji cenzurirati žrtve i štetu nanesenu zemlji tokom rata. Budućnost baze je neizvjesna.

Časopis US Air Force and Space je u svom izvještaju napomenuo da su blizina centra iranskoj teritoriji i pričinjena šteta izazvale diskusije unutar Pentagona o potrebi njegove obnove u Kataru. Međutim, američka Komanda zračnih operacija na Bliskom istoku trenutno se upravlja iz zračne baze Shaw u Južnoj Karolini. Časopis je zaključio svoj izvještaj rekavši da su iranski napadi naveli zvaničnike Pentagona da vjeruju da će buduće prisustvo SAD-a na Bliskom istoku biti vrlo drugačije. „Ne znamo kako izgleda naša budućnost i ne znamo kako će te baze biti obnovljene“, rekao je Jules Hurst III, šef ureda za reviziju Ministarstva odbrane, prošlog mjeseca Pododboru za budžetska sredstva Senata.

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