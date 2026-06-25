U crnom i suzama: Milioni u Iranu i svijetu obilježavaju Ašuru

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Ašura, deseti dan lunarnog mjeseca Muharema, ove je godine u Iranu pao u četvrtak.

Ogromne mase ožalošćenih vjernika održavale su obrede žalosti nad tragedijom koja se dogodila 680. godine nove ere. Tog sudbonosnog dana, Imam Husein (a.s.), zajedno sa svojih 72 vjerna pratioca, poginuo je u bici kod Karbale, na jugu Iraka, nakon što se hrabro borio za pravdu protiv hiljada vojnika umajadskog kalifa, Jazida I.

U Iranu su žalosne povorke ispunile gradove i sela širom zemlje dok su dobročinitelji dijelili zavjetnu hranu, poznatu općenito kao nazri, ožalošćenima i siromašnima, tradiciju koja utjelovljuje duh velikodušnosti i solidarnosti koji je Imam Husein (a.s.) zagovarao.

Za milione onih koji oplakuju Imama Huseina (a.s.), ova Ašura nosi dodatni sloj tuge jer je to prvi Muharram od šehidske smrti Vođe Islamske revolucije, ajatolaha Seyyeda Alija Hameneija, koji je ubijen u ničim izazvanom američko-izraelskom ratu agresije koji je izbio 28. februara. Tokom više od 40 dana nezakonitih napada, nacija je izgubila ne samo svog poštovanog Vođu, već i nekoliko viših zapovjednika i hiljade civila.

Ceremonije žalosti koje se održavaju tokom prvih deset dana Muharema kulminiraju Ašurom.

Uoči Ašure, poznate kao Tasu'a, ožalošćeni se sjećaju Abbasa ibn Alija (a.s.), polubrata Imama Huseina, koji je ubijen neposredno prije Imama Huseina dok je pokušavao donijeti vodu ženama i djeci u Imamovom logoru, koji danima nisu imali vode za piće zbog opsade neprijateljskih snaga.

Šiitski muslimani širom svijeta također održavaju obrede žalosti, dok stotine hiljada hodočasnika iz Irana i drugih zemalja putuju u sveti grad Karbalu u Iraku - mjesto imama Huseina - kako bi obilježili Ašuru.

Ceremonije Muharema predstavljaju vječni sukob između istine i laži, utjelovljujući bezvremensku borbu čovječanstva protiv ugnjetavanja i tiranije, cilj koji je imam Husein (a.s.) prihvatio svojom konačnom žrtvom.