Iranski i saudijski ministri vanjskih poslova razgovarali su telefonom dok države Perzijskog zaljeva preispituju odnose sa SAD-om

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Araghchi je u srijedu informirao saudijskog ministra o najnovijem napretku u provedbi bilateralnih sporazuma i tekućim pregovorima nakon američko-iranskog memoranduma o razumijevanju (MoU) potpisanog 18. juna.

Dvojica visokih diplomata naglasila su važnost održavanja diplomatskih kanala, jačanja zajedničke saradnje radi podrške regionalnoj stabilnosti i postizanja pozitivnih i održivih rezultata.

Poziv je uslijedio nakon što je francuska novinska agencija AFP izjavila da se očekuje da će Saudijska Arabija biti domaćin razgovora usmjerenih na popravak odnosa između Irana i zemalja Perzijskog zaljeva nakon američko-izraelskog rata protiv Irana.

Citirajući diplomatu upoznatu s dogovorima, agencija je u srijedu izjavila da se planira regionalni samit u Rijadu, a mogao bi uključivati ​​i druge susjedne zemlje, ali da datum još nije određen.

Sastanci bi bili odvojeni od tekućih pregovora između Irana i Sjedinjenih Država, dodao je diplomata.

CNN, pozivajući se na visokog diplomatu Perzijskog zaljeva, izvijestio je da lideri sve više razmatraju budućnost u kojoj SAD igraju mnogo manju ulogu u regionalnoj sigurnosnoj arhitekturi, s mogućim okvirom koji uključuje regionalni pakt o nenapadanju s Iranom.

Prema riječima Hasana Alhasana, višeg saradnika Međunarodnog instituta za strateške studije, "Iz perspektive arapskih država, iranski rat je katastrofalna prekretnica za regionalni sigurnosni poredak."

Rat, koji je počeo 28. februara, otkrio je ranjivosti u sigurnosnom modelu država Perzijskog zaljeva, koji uveliko ovisi o gotovo 40.000 američkih vojnika stacioniranih u regiji i američkim sistemima protuzračne odbrane.

"Američka sigurnosna garancija više nije pouzdana na način na koji su mislili da jeste", rekao je jedan analitičar iz Chatham Housea za The New York Times.

Pristup Washingtona se sve više doživljava kao selektivan i u velikoj mjeri usmjeren na sigurnosne interese Izraela.

Povjerljiva analiza CIA-e otkrila je da su američki saveznici u Perzijskom zaljevu podijeljeni oko svog pristupa Iranu. Prema procjeni, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein preferiraju kontinuirani pritisak na Teheran, dok Saudijska Arabija, Katar i Kuvajt sada podržavaju pregovore.

Trita Parsi, izvršna potpredsjednica Quincy Instituta, istakla je da su UAE i Bahrein "od sebe napravili države na prvoj liniji fronta protiv Irana" kroz Abrahamov sporazum i "sada su previše duboko u tome i ne mogu se izvući iz toga".

Iran upozorava arapske zemlje Perzijskog zaljeva da suzdržanost neće trajati vječno

Iran upozorava arapske zemlje Perzijskog zaljeva da suzdržanost neće trajati vječno

Viši savjetnik iranskog vođe upozorava da će se suzdržanost zemlje iscrpiti ako arapske zemlje nastave služiti SAD-u.

Saudijci, dodao je Parsi, "bili su na najvišim nivoima koji su insistirali na ovom ratu. Požalili su zbog toga".

Još jedan sloj složenosti dodaje sve veći jaz između arapskih vlada i arapskog javnog mnijenja o Iranu.

Prema izvještaju The Economista koji je citirao DID Press, rastući bijes prema Izraelu i nezadovoljstvo američkom politikom potaknuli su sve veće simpatije prema Teheranu u dijelovima arapskog svijeta.

Uprkos kontinuiranim naporima nekoliko arapskih vlada da ojačaju antiiranske narative, nedavni događaji promijenili su percepcije među dijelovima arapskog društva.

Izvještaj identificira dva glavna pokretača ove promjene: bijes prema Izraelu, jer mnogi Arapi sve više iranske akcije protiv Izraela smatraju legitimnim odgovorom na regionalne vojne operacije, te vjerske i kulturne veze, posebno među šiitskim zajednicama širom Perzijskog zaljeva.

Izvještaj zaključuje da sektaški narativi više ne odjekuju tako snažno kao prethodnih godina i da mnogi Arapi sve više smatraju Iran asertivnijim i otpornijim od nekoliko arapskih vlada.

Katarski premijer Šeik Mohammed bin Abdulrahman Al Thani otputovao je u srijedu u Muscat kako bi pokrenuo razgovore između Irana, država Perzijskog zaljeva i Iraka o budućem radu Hormuškog tjesnaca.

Cilj razgovora je provedba odredbe Memoranduma o razumijevanju kojom se od Irana i Omana zahtijeva da vode razgovore s drugim državama Perzijskog zaljeva o budućem upravljanju navigacijom i pomorskim uslugama.

Ranije u srijedu, Oman je najavio dvije privremene rute sjeverno i južno od postojeće brodske linije kako bi se olakšao siguran prolaz plovila koja napuštaju regiju, u koordinaciji s Međunarodnom pomorskom organizacijom.

Globalni tranzit nafte i tečnog prirodnog gasa, kojim se obično tranzitira, bio je ozbiljno poremećen nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli rat protiv Irana 28. februara.