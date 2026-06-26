Oštar pad zaliha američkog vojnog oružja nakon rata protiv Irana

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - američki predsjednik Donald Trump i visoki zvaničnici Pentagona trenutno pokušavaju upravljati krizom na dva fronta istovremeno. S jedne strane, vršili su pritisak na američke kompanije za proizvodnju oružja i odbrambenu industriju da brzo povećaju proizvodnju municije koja se koristi u ratu protiv Irana, a s druge strane vode političku bitku kako bi uvjerili Kongres da odobri ogroman dodatni budžet od 70 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata.

Prema izvještaju koji je objavio američki list "The New York Times", rat protiv Irana uzrokovao je oštar pad rezervi municije američke vojske.

Tokom ovog rata, američka vojska je ispalila oko 1.100 krstarećih raketa dugog dometa, koje su trebale biti korištene u mogućoj operaciji protiv Kine. Korišteno je i više od 1.000 krstarećih raketa Tomahawk, što je ekvivalentno oko 10 puta godišnjoj kupovini ove vrste raketa od strane američke vojske.

Osim toga, tokom rata protiv Irana ispaljeno je više od 1.200 odbrambenih raketa Patriot, od kojih svaka košta više od 4 miliona dolara. Korišteno je i više od 1.000 preciznih zemaljskih raketa. Interne procjene američkog Ministarstva odbrane pokazuju da su trenutne rezerve smanjene na zabrinjavajući nivo.

Uprkos tvrdnji visokih zvaničnika Centralne komande SAD da imaju sve potrebne kapacitete za scenario nastavka sukoba sa Teheranom, glavna strateška briga Washingtona sada je usmjerena prema Istoku i azijskoj regiji.

Centar za strateške i međunarodne studije nedavno je upozorio da su smanjene zalihe municije stvorile sigurnosnu prazninu koja bi mogla dovesti do potencijalnog sukoba u zapadnom Pacifiku. Ovo upozorenje ukazuje na rastuće prijetnje Kine protiv Tajvana i cijelog regiona.

Kako bi se riješila ova kriza, predstavnici američke industrije oružja objasnili su Trumpu u Bijeloj kući da proširenje proizvodnih linija zahtijeva hitno finansiranje.

S druge strane, Pentagon pokušava pronaći nekonvencionalna rješenja kako bi zadovoljio rastuću potražnju. U tom kontekstu, Raytheon je najavio da sarađuje sa startupom za 3D printanje kako bi povećao proizvodnju raketa Tomahawk sa 90 na 1.000 godišnje.

Velika kompanija za proizvodnju oružja Lockheed Martin ne zaostaje mnogo i razmatra partnerstvo sa odbrambenim odjelom General Motorsa kako bi koristila metode automobilske industrije za masovnu proizvodnju naprednog oružja.