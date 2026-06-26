Glasnogovornik IRGC-a: Hormuški moreuz je iranska teritorija i nema nikakve veze sa SAD-om

General Mohebbi, glasnogovornik Korpusa islamske revolucionarne garde: Nakon tvrdnji američkih zvaničnika da je uspostavljena direktna linija između Irana i SAD-a u vezi s Hormuškim moreuzom, objavljeno je da je to potpuna laž i to se snažno negira. To se nije dogodilo i neće se dogoditi.

Hormuški moreuz je iranska teritorija i nema nikakve veze sa SAD-om.