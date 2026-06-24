Sigurnosne operacije Hashd al-Shaabija u pustinjskim područjima oko pokrajine Karbala

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), sigurnosni izvor u provinciji Anbar najavio je opsežnu sigurnosnu operaciju Hashd al-Shaabija s ciljem progona ostataka terorizma iz pustinje Anbar u zapadnom Iraku prema granicama provincije Karbala-e-Ma'ali.

Izvor je dodao da su snage Hashd al-Shaabija pokrenule opsežne sigurnosne operacije u pustinjskim područjima između provincija Anbar i Karbala u koordinaciji sa komandantima operacija dvije provincije kako bi progonili ostatke terorizma i mjesta gdje su sakrili svoje oružje.

Prema izvoru, cilj operacije je čišćenje ciljanih područja i pooštravanje sigurnosnih mjera u tim područjima, od kojih su neka opasna zbog svog vijugavog geografskog položaja.

Izvor, koji je razgovarao s iračkom bazom al-Ma'uluma, dodao je da su Narodne mobilizacijske snage uspjele uništiti veliki broj tajnih tunela i nasipa koje je teroristička grupa ISIS izgradila kada je preuzela kontrolu nad većinom pustinjskih područja dvije provincije.

Prema izvoru, cilj operacije je čišćenje svih pustinjskih područja i uspostavljanje fiksnih i mobilnih sigurnosnih punktova kako bi se spriječilo bilo kakvo kršenje sigurnosti.

Sigurnosni izvor izvijestio je o otkriću skladišta opreme i eksploziva koji pripadaju ostacima ćelija terorističke grupe ISIS tokom preventivne sigurnosne operacije Narodnih mobilizacijskih snaga u zapadnim područjima Ramadija u provinciji Anbar.