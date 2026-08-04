Šejh Naim Qassem: Iran je dobio bitku; jedina opcija Izraela je potpuno povlačenje iz Libana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šejh Naim Qassem, generalni sekretar Hezbollaha u Libanu, opisao je pokret Ašura kao vječnu školu za pomaganje istini i ispunjavanje božanske dužnosti na ceremoniji Erbein imama Huseina (a.s.) u gradu Baalbeku, te rekao da Ašura nije samo historijski događaj, već nastavak puta časti, dostojanstva i otpora ugnjetavanju.

Govoreći o položaju imama Huseina (a.s.) i njegovih vjernih ashaba, uključujući hazreti Abu al-Fadl al-Abbasa (a.s.), hazreti Ali Akbara (a.s.) i Habiba bin Mazahira, smatrao je ulogu hazreti Zaynab (a.s.) odlučujućom u održavanju poruke Ašure i nastavku misije islama, te naglasio da su svi prisutni u Karbali, svojom žrtvom i predanošću, postali uzor za ispunjavanje vjerske dužnosti i odbranu istine.

Generalni sekretar Hezbollaha izjavio je da je ceremonija Erbein simbol obnavljanja odanosti Imamu Huseinu (a.s) i Ehlul -Baytu (a.s), te izjavio: „Povorke i rituali žalosti su manifestacija ljubavi, odanosti, starateljstva i obnove Hussaini škole.“ Dodao je da plakanje za Imamom Huseinom (a.s) nije samo tuga za prošlošću, već simbol odlučnosti da se izgradi budućnost zasnovana na časti, pravdi i ljudskom dostojanstvu.

Citirajući izjavu Imama Huseina (a.s) da „smrt vidim samo kao sreću, a život s tlačiteljima samo kao patnju“, Šeik Kasem je naglasio da ova učenja nastavljaju inspirisati slobodne ljude svijeta u suočavanju s ugnjetavanjem i arogancijom. Također je izjavio da je pokret Karbala održao islam živim i da će se ovaj put nastaviti do dolaska Imama Mehdija (a.s).

Nastavio je hvaleći milione Erbein hodočasnika u Kerbeli, smatrajući njihovo veliko prisustvo znakom istinske odanosti Imamu Huseinu (a.s), a također je zahvalio stanovnicima Bekae, Baalbeka i Hermela na učešću u Arbaeen ceremonijama i obnavljanju svoje odanosti Huseinovim idealima.

Naglašavajući nastavak otpora i potrebu za potpunim povlačenjem Izraela

U drugom dijelu svog govora, osvrćući se na događaje u regiji, generalni sekretar Hezbollaha tvrdio je da su Libanon, Iran, Gaza i Jemen meta "zajedničke agresije Sjedinjenih Država i cionističkog režima", agresije koja je, prema njegovim riječima, provedena s ciljem slabljenja osovine otpora i uspostavljanja hegemonije cionističkog režima.

Govoreći o ratu protiv Libana iz septembra 2024. godine, rekao je da je glavni cilj ovih napada bio uništiti otpor atentatom na njegove komandante i uništavanjem njegovih kapaciteta, ali taj cilj nije postignut. Šejh Kasem je također tvrdio da je prekid ovog rata postignut nakon dogovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i uz iranski uslov da zaustavi agresiju protiv Libana.

Generalni sekretar Hezbollaha kritikovao je proces direktnih pregovora sa cionističkim režimom, nazivajući ih besplodnim za Libanon i rekao: "Iskustvo je pokazalo da su ovi pregovori doveli samo do ustupaka za Libanon i nisu dali nikakve rezultate za ovu zemlju."

Naglašavajući da Hezbollah i dalje smatra put implementacije sporazuma o prekidu vatre načinom za postizanje povlačenja izraelskih snaga, izjavio je: "Jedina opcija s kojom se suočava neprijatelj je potpuno povlačenje iz Libana, a on neće moći uspostaviti svoje prisustvo na libanskom tlu, ni danas ni u budućnosti."

Kritizirajući učinak libanonske vlade

Šejh Qassem je također kritikovao učinak libanonskih zvaničnika i pozvao na davanje prioriteta očuvanju nacionalnog suvereniteta, jačanju vojske, prisiljavanju cionističkog režima na potpuno povlačenje, izradi specifičnog vremenskog okvira za obnovu ratom razorenih područja, obnovi luke Bejrut i završetku istrage o eksploziji ove luke.

Osudio je kontinuirane napade cionističkog režima na južni Libanon i široko rasprostranjeno uništavanje infrastrukture, te pozvao libanonsku vladu da zauzme čvrst stav protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela i da se suzdrži od nastavka onoga što je nazvao "slobodnim ustupcima".

Iran je izašao kao pobjednik i otporan iz krize

U drugom dijelu svog govora, generalni sekretar Hezbollaha opisao je Iran kao pobjednika u nedavnim događajima u regiji, rekavši da je Islamska Republika uspjela održati svoj autoritet i otpornost uprkos pritiscima i prijetnjama, te da Sjedinjene Američke Države nisu postigle željene ciljeve.

Također se osvrnuo na izbor ajetullaha Seyyeda Mojtabe Khameneija i izjavio da će ovo vodstvo utrti put daljnjim uspjesima i pobjedama, dodajući da će solidarnost između Irana i pokreta otpora koristiti budućnosti regije.

Naglašavanje unutrašnjeg jedinstva Libana

Na kraju svog govora, šeik Naim Qassem naglasio je važnost održavanja nacionalnog jedinstva u Libanu, opisujući odnose između Hezbollaha i pokreta Amal kao "čvrstu i neprobojnu barijeru protiv neprijatelja".

Navodeći da veliki dio libanskog naroda podržava otpor, nacionalni suverenitet, vojsku i oslobođenje okupiranih teritorija, rekao je da je unutrašnje jedinstvo najvažniji faktor u pobjedi Libana protiv vanjskih prijetnji.

Generalni sekretar Hezbollaha također je zahvalio narodu južnog Libana i južnih predgrađa Bejruta na njihovom otporu i postojanosti tokom rata, te izrazio saučešće pogođenim porodicama, naglašavajući da će Hezbollah ostati uz njih i nastaviti proces podrške i obnove.