Husein (a.s), borac za pravdu; knjiga kršćanskog učenjaka predstavljena u Kerbeli

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), na marginama velike ceremonije Erbeina Imama Husejna u Karbali, održana je ceremonija otkrivanja novog djela profesora Chrisa Hewera (Hussein Mubarez, borac za pravdu), renomiranog britanskog islamskog učenjaka i istraživača pokreta Ašure, u prisustvu generalnog sekretara Svjetske skupštine Ahlul Bayt (a.s), predsjedavajućeg Kulturnog i obrazovnog odbora Erbeina i nekoliko zvaničnika Međunarodne fondacije Ashura. Ovaj naučni sastanak, kojem je prisustvovala grupa istaknutih učenjaka i profesora iz Egipta, Turske, Iraka i Irana, naglasio je važnost veze između međunarodnih akademskih istraživanja i civilizacijskog diskursa Erbeina.

Profesor Hewer, koji je poznati istraživač u oblasti islamskih studija i ašurskih studija, otputovao je ove godine u Karbalu na službeni poziv Međunarodne fondacije Ashura i Kulturnog i obrazovnog odbora Erbeina kako bi izbliza svjedočio civilizacijskim manifestacijama ove procesije. Otkrivanje ovog naučnog djela u duhovnom prostoru Karbale simboličan je korak ka globalizaciji poruke epa o Huseinu i objašnjavanju dimenzija traženja pravde u pokretu Imama Huseina (a.s) akademskoj publici širom svijeta.

Chris Hewer je rekao: Imam Husein (a.s) nije samo za šiite i ne samo za muslimane, već za cijelo čovječanstvo. A ako Imam Husein pripada Bogu, budući da Bog pripada cijelom čovječanstvu, Imam Husein (a.s) će također pripadati cijelom čovječanstvu. Spominjem Imama Huseina (a.s) kao osobu o kojoj možemo razgovarati sa svim ljudima, bili oni muslimani ili nemuslimani, religiozni ili nereligiozni.

Šta Imam Husein (a.s) ima za zapadni svijet?

Ovaj irski kršćanski mislilac je naglasio: Živimo u stoljeću kada ljudi ne žele lako uspostaviti vezu s nekim. Mnogi ljudi na Zapadu više nisu zainteresirani za brak i rađanje djece. A sada, s ovom premisom, gledamo na život imama Huseina (a.s.) u Medini. Prva lekcija je da im je potreban vođa, a vođa poput imama Huseina (a.s.) kaže da ako se ne suočim i ne ustanem, ljudi neće naučiti kako se suočiti i stajati. Ovo je prva lekcija koju nam imam Husein (a.s.) daje, kako možemo imati predanost, potpunu predanost koju je Husein (a.s.) ispunio i naučio nas lekciji predanosti.

Chris Hewer je rekao: Jedna od negativnih stvari koje se danas govore o islamu je da je islam religija nasilja i krvoprolića, a u ovom dobu vidimo vlade koje ubijaju ljude bez ikakvog razloga ili izgovora. Mnogo puta smo vidjeli u incidentu kod Kerbele da je Imam Husein (a.s.) odbacio svaki početni napad na neprijatelja i prolijevanje krvi ljudi. Čak ni na dan Ašure, nije želio biti taj koji će započeti rat.

S ovim lekcijama koje učimo od Imama Huseina (a.s.), prvo moramo razgovarati s čovječanstvom o ovim lekcijama savjesti Imama Huseina (a.s.), a drugo, moramo im pomoći da shvate da je istina islama poštovanje postojanja i života ljudskih bića i da se ne smije prolijevati krv, a to je oduvijek bilo istinito i primjenjivo upravo u vrijeme Poslanika, pa čak i nakon vremena Poslanika, u vrijeme Imama.

Veliki izazov za zapadni kapitalistički sistem

"Chris Hewer" je opisao prenošenje poruke Erbeina važnim i rekao: Erbein je veliki izazov za zapadni kapitalistički sistem koji sve vidi u ličnoj koristi. Na Zapadu je voda veoma važna i skupa supstanca koja se mora prodavati, a lična korist se u tome visoko cijeni. Ali ovdje na Erbeinu vidimo da je voda besplatna i data svima, ljudi pripremaju i daju hranu i sve svoje objekte, ne razmišljajući da imaju ikakav prihod od te hrane, a to je izazov za zapadno razmišljanje. Također, u svim procesijama vidimo da, od hrane do medicinskih usluga, tehničkih usluga itd., nema predrasuda o osobi kojoj žele služiti.

Muslimani, kršćani i Jevreji u Erbeinu

O raznolikosti prisustva svih religija i etničkih grupa u hodočašću Erbeina, rekao je: "Na Erbeinu vidimo da postoje ljudi svih religija, od islama do kršćana, Jevreja, pa čak i onih koji nemaju religiju, i svi oni hodaju zajedno i učestvuju u ovoj procesiji, ali na Zapadu to nije slučaj i svaka grupa brine samo o svojoj grupi i ima odnos s njima.