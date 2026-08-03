Više od 4,8 miliona stranih hodočasnika otputovalo je u Irak

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Komandni i kontrolni centar Erbein, povezan s iračkom Jedinicom za sigurnosne informacije, u saopćenju je najavio nastavak provedbe posebnog plana sigurnosti i usluga za hodočašće Erbein u koordinaciji sa svim sigurnosnim i uslužnim institucijama, te podršku sigurnosti kretanja stranih hodočasnika i osiguranje najvišeg nivoa nesmetanog saobraćaja preko graničnih prijelaza i glavnih cesta uz podršku i direktan nadzor premijera i vrhovnog komandanta iračkih oružanih snaga.

Prema službenoj iračkoj novinskoj agenciji (INA), u saopćenju se navodi da ažurirana statistika od sinoć pokazuje da je ukupan broj hodočasnika koji su ušli u Irak od prvog Muharema porastao na 4.887.660 ljudi, a dolazak hodočasnika iz različitih zemalja u spomen na hodočašće Erbein imama Huseina (AS) se nastavlja.

U saopštenju se navodi da sigurnosne jedinice i nadležne institucije nastavljaju obavljati svoje terenske dužnosti u skladu s revidiranim planovima i uz nadzor i praćenje Vrhovnog odbora za milion hodočašća, te da su sigurnosne, policijske i uslužne mjere pojačane u skladu s kontinuiranim povećanjem broja hodočasnika, kako bi se osiguralo nesmetano kretanje hodočasnika, kao i osiguralo sigurno, stabilno i odgovarajuće okruženje tokom cijelog hodočašća Erbein