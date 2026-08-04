SAD ubrzava proizvodnju presretačkih raketa Patriot i THAAD; zabrinutost zbog smanjenja zaliha nakon rata s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki ministar odbrane Pete Hegsett najavio je pokretanje programa pod nazivom "Arsenal slobode" za ubrzanje proizvodnje presretačkih raketa za odbrambene sisteme Patriot i THAAD.

U saopštenju kompanije Lockheed Martin na društvenoj mreži X, objavio je da se ovaj program provodi u saradnji s Ministarstvom odbrane SAD-a i kompanijom Northrop Grumman s ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta raketa presretača.

Istovremeno, Ministarstvo odbrane SAD-a objavilo je potpisivanje sporazuma s kompanijama Lockheed Martin i Northrop Grumman o proširenju proizvodnih kapaciteta raketa koje se koriste u sistemima THAAD i Patriot PAC-3.

Prema navodima ministarstva, ovi sporazumi će pružiti dugoročne garancije za lanac snabdijevanja, omogućavajući utrostručavanje raketa presretača Patriot PAC-3 i učetverostručenje raketa presretača THAAD.

U saopštenju koje je objavio Lockheed Martin, naglašeno je da kompanija, u saradnji s Ministarstvom odbrane SAD-a i kompanijom Northrop Grumman, povećava proizvodnju raketa presretača brzinom i obimom koji su u skladu s trenutnim operativnim potrebama; inicijativa pod nazivom "Arsenal slobode".

Odluka dolazi nakon što je New York Times prošle sedmice izvijestio da je Donald Trump odgodio provedbu plana proširenja vojnih operacija protiv Irana zbog smanjenja zaliha raketa presretača.

Prema izvještaju, na Trumpovom sastanku s višim savjetnicima za sigurnost, general Dan Kaine, predsjedavajući Združenog štaba američkih oružanih snaga, upozorio je da bi nastavak operacija velikih razmjera mogao smanjiti zalihe raketa presretača potrebnih za zaštitu američkih snaga na Bliskom istoku na zabrinjavajuće nivoe.