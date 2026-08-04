Doček hodočasnika povodom Erbeina na iransko-iračko granici Khosraviye

ABNA24: Erbein, najveće svjetsko vjersko okupljanje, svake godine dovodi milione ljubitelja i poštovalaca Ehli-Bejta iz različitih zemalja u svetu Kerbelu. Duž ove rute, grupe i udruženja igraju važnu ulogu u služenju hodočasnicima pružajući razne socijalne, medicinske i kulturne usluge i demonstrirajući manifestaciju javne empatije i gostoprimstva. Istovremeno s dolaskom Erbeina, povorka Fondacije Mostazafan na granici Khosravije između Irana i Iraka također je spremna služiti hodočasnicima pružajući ugostiteljske, medicinske, bankarske i kulturne usluge 24 sata dnevno.

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