Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Jemenu objavio je u nedjelju da 22 miliona ljudi u Jemenu treba humanitarnu pomoć nakon eskalacije humanitarne krize uzrokovane kontinuiranom opsadom zemlje.

Fond je u izvještaju upozorio da nedostatak finansijskih sredstava ozbiljno ugrožava vitalne i životno važne usluge u Jemenu, naglašavajući da se zemlja i dalje suočava s jednom od najvećih humanitarnih kriza na svijetu.

Fond UN-a za stanovništvo je primijetio da kriza raste istovremeno s porastom nesigurnosti u snabdijevanju hranom, smanjenjem budžeta za humanitarnu pomoć i prekidom zdravstvenih i pratećih usluga, što pogoršava patnju najugroženijih.

Agencija UN-a pozvala je međunarodnu zajednicu da poveća svoju humanitarnu podršku i osigura potrebna finansijska sredstva za nastavak pružanja osnovnih usluga u Jemenu.

Fond UN-a za stanovništvo je također upozorio da bi svaka ponovna eskalacija sukoba mogla dovesti do povećanja patnje civila i potkopati napore za zadovoljavanje rastućih potreba jemenskog naroda.

Vrijedi napomenuti da je prošlog jula, prema objavljenim izvještajima, iranski let probio zračnu blokadu Jemena i međunarodnog aerodroma Sana. Iranski putnički avion s više od 200 jemenskih građana, uključujući pacijente i putnike zaglavljene u inostranstvu, ušao je u operaciju, a brojni jemenski zvaničnici također su odletjeli u Teheran kako bi prisustvovali sahrani poginulog vođe.

Ovo otvaranje zračnog prostora dogodilo se nakon višegodišnje blokade jemenskog zračnog prostora; Opsada koju su nametnule koalicijske snage 9. augusta 2016. godine dovela je do potpunog zatvaranja aerodroma Sana za komercijalne letove, sprječavajući transfer robe i lijekova, te kao rezultat toga uzrokujući velike ekonomske i ljudske gubitke i ozbiljno pogoršanje humanitarne situacije u zemlji.