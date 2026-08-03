Čuvat ćemo i jačati svoje oružje

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) _ ABNA _ Hajj Abu Hussein Al-Hamidawy, generalni sekretar Kataib Hezbollaha u Iraku, objavio je: Prošla je puna godina otkako su veliki događaji zadesili naš ummet. Sile zla i tame vodile su zločinačke ratove protiv naroda regije, prolijevale krv, ubijale nevine i ostavile desetine hiljada šehida i ranjenih, koje smatramo među najboljim mudžahedinima i elitom vjernika. Oni su bili produžetak škole žrtvovanja i nesebičnosti.

U izjavi Kataib Hezbollah Irak navodi se: „Jedna od najvećih tuga koja je dirnula srca slobodnih ljudi svijeta u tim danima bila je šehidska smrt Vođe mudžahedina, Sayyeda Ali Hameneija, nakon što je posvetio svoj život podržavanju islama, odbrani potlačenih i odbrani ideala muslimanske nacije. Njegova čista krv postala je novi savez koji je udahnuo duh upornosti i otpora u duše i oživio značenje časti u naciji. Prisustvo desetina miliona ljudi da se oproste od ovog velikog vođe nije bio samo oproštaj, već obnova saveza i odanosti putu Poslanika i njegove porodice (s.a.v.s.), odanost pravom putu, nastavak borbe na Božjem putu i odvraćanje svakog agresora koji bi ih prisilio da plate visoku cijenu za svoju agresiju, posebno zločin koji je počinio američko-saudijski neprijatelj protiv naše djece. Ovo je opasan presedan koji svjedoči o posljedicama koje bi mogle označiti novu eru u regiji.“

Al-Hamidawi, generalni sekretar iračkog Kataib Hezbollaha, izjavio je: „Ovo zahtijeva našu privrženost oružju otpora, našu nepokolebljivu predanost njemu, njegovom razvoju i jačanju. Također nas prisiljava da poduzmemo korake koji su primjereni razmjerima izazova kako bismo odvratili one koji nam žele nauditi u ratovima ovog doba.“

Naglašavajući vojni i medijski džihad kako bi se suprotstavili neprijateljima i njihovim agentima s čvrstom odlučnošću i upornošću, objavio je: „Dok se ceremonija Arbaeen bliži kraju, duboko cijenimo izuzetan uvid hodočasnika imama Huseina (mir neka je s njim) i njihovo veliko prisustvo na ovoj ceremoniji ove godine. Glavna pitanja s kojima se suočava islamski svijet, a u prvom planu je pitanje Palestine. Izrazili su svoj gnjev protiv neprijatelja islamskog ummeta i čovječanstva - cionističko-američkih sila i njihovih regionalnih posrednika. Njihovi postupci su obogatili i ovjekovječili naslijeđe mučenika. Cijenimo veliki broj hodočasnika.“

Generalni sekretar Kataib Hezbollaha izjavio je: „Zaključno, iskreno zahvaljujemo i cijenimo Čuvarstvo i Upravljanje svetim hramovima na njihovim izvanrednim naporima. Također zahvaljujemo zvaničnicima provincije Karbala na njihovim pohvalnim postupcima.“ Osim toga, s ponosom priznajemo napore mudžahedina, budnost sigurnosnih snaga i heroje Narodnih mobilizacijskih snaga, koji su, poput neprobojnog štita, osigurali sigurnost hodočasnika i služili hodočasnicima imama Huseina (mir neka je s njim).