Ozbiljno protivljenje Hezbollaha sporazumu s Izraelom: Libanonska vlada nema legitimitet

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Hassan Fadlallah, član frakcije "Lojalnost otporu" u libanonskom parlamentu, reagirao je na potpisivanje općeg i početnog sporazuma između Libana i Izraela u Washingtonu i još jednom najavio protivljenje Hezbolaha bilo kakvim direktnim pregovorima s Izraelom.

U izjavi je naglasio da se Hezbollah i dalje protivi direktnim pregovorima s Izraelom i upozorio na proces političkih i sigurnosnih pregovora. Fadlallah je naglasio da će ovaj proces oslabiti suverenitet Libana i stvoriti opasne unutrašnje podjele.

Također je pozvao libanonske zvaničnike da se povuku s puta direktnih pregovora i otkažu odluke za koje je rekao da su donesene protiv libanonskog naroda.

Fadlallah je negirao izvještaje da je stav Libana formulisan na zajedničkim sastancima između njega, general-majora Hassana Choukira i brigadnog generala Andrea Rahala, rekavši da su te tvrdnje neistinite i da su u suprotnosti sa stavom koji je prenesen libanskim zvaničnicima u vezi sa protivljenjem Hezbolaha direktnim pregovorima.

Obraćajući se izraelskom premijeru, izjavio je: „Benjamin Netanyahu ne bi trebao žuriti da proglasi pobjedu svom društvu.“

Fadlallah je također naglasio da je „Netanyahu zapravo pregovarao sam sa sobom, jer ova libanonska vlada ne uživa ustavni i ugovorni legitimitet i nema sredstva da nametne svoje zahtjeve.“

Dodao je da bi sadašnja libanonska vlada mogla provesti sporazum potpisan u Washingtonu samo ako, uz podršku Sjedinjenih Država, gurne zemlju ka građanskom ratu.

Libanonski parlamentarac je također naglasio: „Ono što se dogodilo u Washingtonu bio je pokušaj da se osujeti put ka Islamabadu i nijedan od ovih sporazuma neće biti proveden bez otpora.“