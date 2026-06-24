Pravosuđe: Peticija o ratu na hiljadu stranica spremna

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - šef Centra za pravosudne advokate pojavio se u TV programu "Teheran 20" i objasnio najnovije mjere poduzete u pravcu sudskog i međunarodnog praćenja zločina 12-dnevnog rata i ramazana.

Objavljujući vijest da je 19 hiljada stručnjaka izrazilo spremnost za dobrovoljnu i džihadističku pomoć u pozivu, Abdolianpour je rekao: "Stvorili smo sistem tako da sva fizička i pravna lica, institucije i organizacije mogu registrovati svoje zahtjeve za stručna mišljenja na nacionalnom nivou."

Oslanjajući se na veliki obim prikupljenih dokumenata, dodao je: "Peticije koje smo pripremili, zajedno sa dokumentacijom o zločinima, imaju više od hiljadu stranica."

Šef Centra za pravosudne advokate nastavio je naglašavati snažnu odlučnost pravnog tima da ubrza proces praćenja, rekavši: "Učinit ćemo sve što možemo da vrijeme svedemo na minimum, iako i međunarodne vlasti postavljaju prepreke na ovom putu."

Ove mjere se poduzimaju u okviru pravnog i međunarodnog praćenja ratnih zločina, kako bi se osigurala osnova za efikasne tužbe na domaćim i međunarodnim sudovima korištenjem kapaciteta stručnjaka i sveobuhvatne dokumentacije.