Trumpova popularnost pada nakon rata protiv Irana/Amerikanci oklijevaju da nastave tim putem

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), rezultati ankete koju je provela agencija "Reuters/Ipsos" pokazuju da samo jedan od četiri Amerikanca vjeruje da je postojao razlog za rat koji je američki predsjednik Donald Trump započeo protiv Irana. Većina Amerikanaca je također zabrinuta da primirje s Teheranom neće potrajati.

Anketa, koja je provedena pet dana i završena je u ponedjeljak, pokazuje da je rat protiv Irana bacio sjenu na Trumpovu popularnost. Trumpov rejting odobravanja pao je na 34 posto, što je najniži nivo u njegovom drugom mandatu.

Prema anketi, samo 23 posto ispitanika – od kojih je polovina bila republikanci – vjeruje da su Sjedinjene Države sada u jačem položaju prema Iranu nego što su bile prije rata. Nasuprot tome, oko 35 posto ispitanika vjeruje da je pozicija Washingtona oslabila. Ostali učesnici ili vjeruju da nije došlo do značajne promjene situacije ili još nisu donijeli odluku o tom pitanju.

Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezzekian potpisali su 17. juna preliminarni sporazum, prema kojem će se ponovo aktivirati izvozne rute nafte i plina koje su bile poremećene kao rezultat Washingtonovog rata protiv Teherana, a istovremeno će se smanjiti američki ekonomski pritisak na Iran.

Oko 63 posto Amerikanaca vjeruje da sporazum vjerovatno neće dovesti do trajnog mira između dvije zemlje. Oko polovine republikanaca i osam od 10 demokrata također vjeruje da sporazum ne može dovesti do trajnog mira. Samo 18 posto ispitanika – uključujući 10 posto demokrata i 34 posto republikanaca – vjeruje da je trajni mir moguć.

Trumpov rejting odobravanja troškova života također je pao na 22 posto, što je blizu najnižeg nivoa njegovog predsjedničkog mandata, pa čak i niže od rejtinga odobravanja bivšeg demokratskog predsjednika Joea Bidena u posljednjim mjesecima njegovog predsjedništva.