Irak se sprema za ispraćaj ajetullaha Hameneija

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Nakon šehidske smrti Vođe Islamske revolucije, ajatollaha Hameneija, započele su opsežne pripreme u koordinaciji s iračkim institucijama i iranskom ambasadom za održavanje njegovog ispraćaja u gradovima Nedžef i Kerbela a 8. jula; događaj za koji se očekuje da će se održati uz učešće miliona Iračana i kao simbol dubine strateških veza između dvije nacije.

U svjetlu ponovljenih zahtjeva iračkog naroda, učenjaka, plemena, klanova i elita da ugoste šehidskog vođu revolucije u Iraku, a ukop njegovog čistog tijela održat će se u srijedu, 7. jula, u gradovima Nedžef i Kerbela, a precizne informacije o vremenu i mjestu pružit će irački vladini zvaničnici.

Ove godine, muharrem u Iraku poprimio je drugačiju boju i okus, dok ožalošćeniza Imamom Husejnom u vjerskim grupama recitiraju pjesme u čast šehida vođe ummeta. Slike šehida Imama Hamneija na vratima i zidovima husejnija i ulicama Iraka pokazuju interes i odanost iračkih šiita prema šehidu vođi Islamske revolucije.

U tom smislu, irački autor Mohammad Sadiq Al-Hashimi napisao je bilješku:

Prvo:

Ove godine, spontano, glasovi iračkih hatiba i hvalospjeva u muharemu govore o epskom krvoproliću Ašure i kombiniraju ga sa šehadetom Imama Hameneija (mir neka je s njim). To ukazuje na duboku svijest formiranu u umovima i kulturi iračkih šiita da je zastava Islamske revolucije Irana ista zastava kao i zastava Imama Huseina (mir neka je s njim) i da nema razlike ili distance u vrijednostima Islamske revolucije i principima pokreta protiv pobune. Da, jedinstvo i vrijednosti otpora su ojačane i ukorijenjene.

Drugo:

I ove godine, spontano i proizašlo iz savjesti revnosnog naroda Iraka, primjećuje se da se oni svim silama, zajedno s masama naroda i njihovom omladinom, pripremaju za ispraćaj Imama Hameneija (mir neka je s njim) u Iraku tokom dana Muharrema. Ovaj događaj je isprepleo dvije zastave, zastavu Husejna i zastavu Hameneijeve istine, u spoju zastava i čiste krvi.

Treće:

Poruka iračkog naroda Americi, Izraelu i svim opresivnim i agresivnim vladama koje vrebaju šiite je sasvim jasna; šiiti Iraka su izašli iz okrilja Huseinijevog pokreta i odgajani su u njegovoj školi, a njihova snaga i postojanost rastu svakim danom. Stoga je ono što je neprijatelj želio - prekid veze između Iraka i Irana, postalo iluzorna i nestala iluzija.

Četvrto:

Ova solidarnost između dvije nacije uklanja granice i udaljenosti i jača metod revolucionarne komunikacije, zajedničke odbrane i zajedničke sudbine.