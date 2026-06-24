Skočio izvoz iranske nafte

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - TankerTrackers Marine Information, objavila je da je Islamska Republika Iran izvezla 40 miliona barela sirove nafte od 15. juna.

Prema izvještaju, polovina ove količine (20 miliona barela) napustila je zemlju samo prošlog petka, 19. juna.

Ovo značajno povećanje izvoza dogodilo se dok je od 15. juna izvezeno oko 36 miliona barela nafte.

Međutim, TankerTrackers je ažurirao svoju statistiku u srijedu, 24. juna, objavljujući konačnu cifru od 40 miliona barela.