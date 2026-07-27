Susreti građana sa šejh Zakzakijem ponovo počeli nakon terorističkih napada 2015.

Kako prenosi novinska agencija Ahl al-Bayt (PBUH) - ABNA - Šejh Ibrahim Zakzaky prvi put nakon napada nigerijske vlade koju je predvodio Muhammad Buhari 2015. godine, jučer je u nedjelju, u vidu javnih skupova u gradu Zaria, susreo se s članovima brojne rodbine i posjetio domove učenjaka i stručnjaka ovog grada.

Prva destinacija ove posjete bila je kuća rahmetli Malama Qasima, imama Zarije, u oblasti "Ungwar Juma".

Potom je generalni sekretar Islamskog pokreta Nigerije otišao u regiju "Kwarbai" i posjetio mezar rahmetli Malama Muse, u regiji Zazzau, te odao počast na njegove vrijedne zasluge na putu propagande vjere.

Obišao je i mezar svoje rahmetli majke u naselju "Joshi" grada Zaria i odao je počast njenim zaslugama i moralnim i društvenim kvalitetima.

Ovi susreti su održani u intimnoj, duhovnoj i prisnoj atmosferi. Tokom ovih susreta, šejh Zakzaki je istakao važnost jačanja rodbinskih veza, učvršćivanja jedinstva i društvene solidarnosti, odavanja počasti porodicama, poštivanja starijih i očuvanja uspomene na vjerske učenjake i pravedne sluge Božije koji su svoje živote proveli u službi islama i društva.