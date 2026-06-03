95. noć okupljanja u iranskim gradovima

Kako je stigla noć Eidul-Gadira, grupa ljudi u različitim dijelovima zemlje strastveno je izašla na ulice, izjavljujući svoju podršku Islamskoj Republici i smjernicama Vođe Islamske revolucije.

Prisutni na ovim okupljanjima, držeći iranske zastave i slike Vođe Revolucije, skandirali su slogane podrške njemu i naglašavali svoju posvećenost idealima Islamske revolucije.

Učesnici su ovo narodno prisustvo smatrali simbolom solidarnosti, jedinstva i otpora iranske nacije protiv stranih pritisaka i prijetnji.

Ova okupljanja izražavaju odlučnost i volju naroda koji nepokolebljivo slijedi put časti, nezavisnosti i napretka zemlje.