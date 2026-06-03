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95. noć okupljanja u iranskim gradovima

4 juni 2026 - 00:04
News ID: 1822182
95. noć okupljanja u iranskim gradovima

ABNA24: Kako je stigla noć praznika Gadira, narod Irana izašao je na ulice u različitim dijelovima zemlje tokom 95. noći, izjavljujući svoju podršku Islamskoj Republici i smjernicama Vođe Islamske revolucije.

Kako je stigla noć Eidul-Gadira, grupa ljudi u različitim dijelovima zemlje strastveno je izašla na ulice, izjavljujući svoju podršku Islamskoj Republici i smjernicama Vođe Islamske revolucije.

Prisutni na ovim okupljanjima, držeći iranske zastave i slike Vođe Revolucije, skandirali su slogane podrške njemu i naglašavali svoju posvećenost idealima Islamske revolucije.

Učesnici su ovo narodno prisustvo smatrali simbolom solidarnosti, jedinstva i otpora iranske nacije protiv stranih pritisaka i prijetnji.

Ova okupljanja izražavaju odlučnost i volju naroda koji nepokolebljivo slijedi put časti, nezavisnosti i napretka zemlje.

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