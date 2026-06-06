Mogući val pogubljenja u Saudijskoj Arabiji nakon završetka sezone hadža

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), organizacije za ljudska prava, posebno Evropsko-saudijska organizacija za ljudska prava, izdale su hitna upozorenja da bi saudijska vlada mogla nastaviti i intenzivirati izvršenje smrtnih kazni nakon završetka sezone hadža i smanjenja pažnje međunarodnih medija.

Ove zabrinutosti dolaze u trenutku kada se najmanje 54 saudijskih državljana suočavaju s neposrednim pogubljenjem u zatvorima zemlje, prema objavljenim dokumentima, uglavnom iz političkih ili ideoloških razloga.

Lista koju je Evropsko-saudijska organizacija za ljudska prava objavila na društvenoj mreži X pokazuje da se osobe u ovim slučajevima kreću od svećenika i vjerskih propovjednika do mirnih demonstranata i aktivista za ljudska prava. Među tim osobama je pet optuženih koji su bili maloljetni u vrijeme hapšenja ili suđenja.

Organizacija je naglasila da objavljene brojke vjerovatno odražavaju samo dio stvarnosti i da stvarni broj ljudi koji se suočavaju s rizikom od pogubljenja može biti mnogo veći od objavljenih brojki.

Aktivisti za ljudska prava smatraju da sigurnosno okruženje koje vlada u Saudijskoj Arabiji i pritisci koji se vrše na zatvorenike i njihove porodice, uključujući prijetnju krivičnim gonjenjem ako komuniciraju sa stranim institucijama, spriječili su otkrivanje pravih dimenzija ovih slučajeva.

Prema ovim institucijama, dostupni dokazi pokazuju da se smrtna kazna i dalje koristi kao alat za stvaranje političkog odvraćanja, ograničavanje protivnika i ušutkavanje kritičkih i reformističkih glasova u Saudijskoj Arabiji; pitanje za koje kritičari smatraju da je u sukobu s međunarodnim obavezama i standardima ljudskih prava.